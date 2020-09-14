Леся в пір'ї: Нікітюк похвалилася ефектним образом на відпочинку

Телеведуча показала відмінний варіант наряду на вечір
Українська телеведуча Леся Нікітюк багато і плідно працювала влітку, подорожуючи по Україні і знімаючи своє тревел-шоу Le Маршрутка. З приходом осені вона вирішила нарешті відпочити і разом з батьками вирушила в сонячну Туреччину, де вони насолоджуються сонцем і морем в шикарному готелі в Кемері.
На своїй сторінці в Instagram Леді Ле радує шанувальників яскравими кадрами з відпустки. Так, знаменитість показала фото в ефектному образі, який вона вибрала для вечірньої прогулянки. Барвисті знімки вона зробила на балконі свого номера, позуючи на тлі моря і заходу сонця.
На Лесі - подовжені джинсові шорти і незвичайний білий топ з пір'ям, який залишив плечі красуні оголеними. Ведуча красиво випрямила волосся і зробила легкий макіяж, який підкреслив її натуральну красу.
Леся Нікітюк приміряла оригінальний "волохатий" топ і джинсові шорти (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Магічний вечір", - підписала кадри Нікітюк.
Фолловери почали активно обговорювати нову публікацію Леді Ле, засипаючи її компліментами в коментарях і будуючи припущення, з кого ж зроблений її топік.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк засвітила пружні сідниці на спекотному фото з Туреччини.
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