Леся в пір'ї: Нікітюк похвалилася ефектним образом на відпочинку

Українська телеведуча Леся Нікітюк багато і плідно працювала влітку, подорожуючи по Україні і знімаючи своє тревел-шоу Le Маршрутка. З приходом осені вона вирішила нарешті відпочити і разом з батьками вирушила в сонячну Туреччину, де вони насолоджуються сонцем і морем в шикарному готелі в Кемері.

На своїй сторінці в Instagram Леді Ле радує шанувальників яскравими кадрами з відпустки. Так, знаменитість показала фото в ефектному образі, який вона вибрала для вечірньої прогулянки. Барвисті знімки вона зробила на балконі свого номера, позуючи на тлі моря і заходу сонця.

На Лесі - подовжені джинсові шорти і незвичайний білий топ з пір'ям, який залишив плечі красуні оголеними. Ведуча красиво випрямила волосся і зробила легкий макіяж, який підкреслив її натуральну красу.

Леся Нікітюк приміряла оригінальний "волохатий" топ і джинсові шорти (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Магічний вечір", - підписала кадри Нікітюк.

Фолловери почали активно обговорювати нову публікацію Леді Ле, засипаючи її компліментами в коментарях і будуючи припущення, з кого ж зроблений її топік.

Це Рафік???

Леся, ти забула зняти собачку з лифика

Красуня

Ну зірка

Ти як завжди Богиня

Ооооо, це ж твій новорічний цибулю ѕамашила. .. "Леся в пєр'ях"!!!

Ох, а яка кофтинка крута

Красуня

Леся Іванівна шо це за страус на тобі

Краса,молодість все від природи

Який класний пухнастик!

шкода Рафіка...))

Ох, Леся, лебединная грудка

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк засвітила пружні сідниці на спекотному фото з Туреччини.

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