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Леся Никитюк засветила упругие ягодицы на жарком фото из Турции

Суббота 12 сентября 2020 09:51
Леся Никитюк засветила упругие ягодицы на жарком фото из Турции
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Теледива наслаждается бархатным сезоном на морском побережье

Леся Никитюк является обладательницей роскошной фигуры и ну очень длинных ножек, которые с удовольствием демонстрирует на эффектных снимках. Пока осень еще радует теплом, телеведущая в компании своих родителей отправилась насладиться бархатным сезоном в Турцию.

На своей странице в Instagram Леди Ле поделилась весьма жаркими кадрами, сделанными уже на отдыхе.

На фото ведущая лежит на животе на натянутой над водой сетке, подстелив желтое полотенце. На ней черное микробикини, которое открывает прекрасный обзор на ее загорелые упругие ягодицы. Дополнили яркий пляжный лук роскошная широкополая шляпа с леопардовым принтом и сумочка-клатч того же цвета.

В руках Никитюк держит чашечку с кофе и явно наслаждается жизнью.

Леся Никитюк засветила упругие ягодицы на жарком фото из Турции

"Расслабляюсь", - подписала пикантный кадр знаменитость.

Леся Никитюк засветила упругие ягодицы на жарком фото из Турции

Леся Никитюк восхитила аппетитной фигурой на ярких фото с отдыха (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Судя по комментариям, фолловеры Леси оценили ракурс снимка и ее аппетитные формы.

  • Леся жги. Молодец .
  • Круто
  • Леся, кофе и фотограф) Вы его тоже видите?
  • Іванівна, в тебе популька ,,АГОНЬ
  • вайвай какой у тебя кардашьян!
  • Дупця то вже трохи підгоріла
  • Как всегда-шикарна!!
  • Гарного відпочинку! а фігурка вогонь
  • СЕКСІ
  • Залипательно и глазшибательно
  • Хороший орешек

Леся Никитюк засветила упругие ягодицы на жарком фото из Турции

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк раскрыла, сколько должен зарабатывать ее мужчина.

Мы также писали, что Леся Никитюк в микрошортах восхитила роскошной фигурой и бесконечными ногами.

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