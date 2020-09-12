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Леся Нікітюк засвітила пружні сідниці на спекотному фото з Туреччини

Субота 12 вересня 2020 09:51
Леся Нікітюк засвітила пружні сідниці на спекотному фото з Туреччини
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Теледіва насолоджується оксамитовим сезоном на морському узбережжі

Леся Нікітюк є власницею розкішної фігури і ну дуже довгих ніжок, які із задоволенням демонструє на ефектних знімках. Поки осінь ще радує теплом, телеведуча в компанії своїх батьків вирушила насолодитися оксамитовим сезоном в Туреччину.

На своїй сторінці в Instagram Леді Ле поділилася вельми жаркими кадрами, зробленими вже на відпочинку.

На фото ведуча лежить на животі на натягнутій над водою сітці, підстеливши жовтий рушник. На ній чорне мікробікіні, яке відкриває прекрасний огляд на її засмаглі пружні сідниці. Доповнили яскравий пляжний лук розкішний крислатий капелюх з леопардовим принтом і сумочка-клатч того ж кольору.

В руках Нікітюк тримає чашку з кавою і явно насолоджується життям.

Леся Нікітюк засвітила пружні сідниці на спекотному фото з Туреччини

"Розслабляюся", - підписала пікантний кадр знаменитість.

Леся Нікітюк засвітила пружні сідниці на спекотному фото з Туреччини

Леся Нікітюк захопила апетитною фігурою на яскравих фото з відпочинку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Судячи по коментарям, фолловери Лесі оцінили ракурс знімка і її апетитні форми.

  • Леся пали. Молодець .
  • Круто
  • Леся, кава і фотограф) Ви теж бачите?
  • Іванівна, в тобі популька ,,АГОНЬ
  • вайвай який у тебе кардашьян!
  • Дупця то вже трохи підгоріла
  • Як завжди-шикарна!!
  • Гарного відпочинку! а фігурка вогонь
  • СЕКСІ
  • Залипательно і глазшибательно
  • Гарний горішок

Леся Нікітюк засвітила пружні сідниці на спекотному фото з Туреччини

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк розкрила, скільки повинен заробляти її чоловік.

Ми також писали, що Леся Нікітюк в мікрошортах захопила розкішною фігурою і нескінченними ногами.

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