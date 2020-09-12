Леся Нікітюк засвітила пружні сідниці на спекотному фото з Туреччини

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Теледіва насолоджується оксамитовим сезоном на морському узбережжі

Леся Нікітюк є власницею розкішної фігури і ну дуже довгих ніжок, які із задоволенням демонструє на ефектних знімках. Поки осінь ще радує теплом, телеведуча в компанії своїх батьків вирушила насолодитися оксамитовим сезоном в Туреччину.

На своїй сторінці в Instagram Леді Ле поділилася вельми жаркими кадрами, зробленими вже на відпочинку.

На фото ведуча лежить на животі на натягнутій над водою сітці, підстеливши жовтий рушник. На ній чорне мікробікіні, яке відкриває прекрасний огляд на її засмаглі пружні сідниці. Доповнили яскравий пляжний лук розкішний крислатий капелюх з леопардовим принтом і сумочка-клатч того ж кольору.

В руках Нікітюк тримає чашку з кавою і явно насолоджується життям.

"Розслабляюся", - підписала пікантний кадр знаменитість.

Леся Нікітюк захопила апетитною фігурою на яскравих фото з відпочинку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Судячи по коментарям, фолловери Лесі оцінили ракурс знімка і її апетитні форми.

Леся пали. Молодець .

Круто

Леся, кава і фотограф) Ви теж бачите?

Іванівна, в тобі популька ,,АГОНЬ

вайвай який у тебе кардашьян!

Дупця то вже трохи підгоріла

Як завжди-шикарна!!

Гарного відпочинку! а фігурка вогонь

СЕКСІ

Залипательно і глазшибательно

Гарний горішок

Скріншот коментарів

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