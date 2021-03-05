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Леся Никитюк решила похвастаться идеальной фигурой, но главным героем фото стал ее пес 

Автор: Анна Киселева

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк новым фото вызывала ажиотаж в сети. Девушка решила продемонстрировать фанатам свою готовность к летнему сезону, однако поклонников на фото заинтересовала вовсе не ее фигура. Внимание читателей приковал ее пес Рафик.

Фотографию знаменитость опубликовала в своем блоге в Instagram.

За годы в шоу-бизнесе Леся Никитюк не успела завоевать звание украинского секс-символа, однако она нередко превосходит самых откровенных звезд. Ведущая взбудоражила сеть новым пикантным фото, на котором изображена в самом лишь боди. Оно сексуально подчеркнуло бюст благодаря глубокому декольте.

В кадре Леся Никитюк показала стройную талию и аппетитные бедра. Волосы блондинка оставила распущенными, а лицо демонстрировать не стала. Зато на фото видно изысканный интерьер спальни ведущей в элитной квартире в Киеве и домашнего любимца Рафика, который уже успел стать звездой социальных сетей.

Леся Никитюк покорила сеть забавным фото в коротком боди (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Именно Рафик и стал главным героем обсуждений фанатов звезды. Кадр называют крайне удачным, потому что пес задумчиво смотрит на "пятую точку звезды" во время ее "фотосессии" с зеркалом. Это и вызвало комичный эффект публикации. Несмотря на крайне аппетитные формы Никитюк, она "отошла на второй план".

  • Этот взгляд песика.
  • Рафик в шоке.
  • Рафик знает, чем любоваться.
  • Боже, как же он внимательно смотрит.
  • Рафик, бедный пес, и тут вынужден делиться.
  • Аж псина удивилась :) Ахах. Забавно.

Скриншоты (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Никитюк покорила свою аудиторию новым "хищным" образом. Некоторые фанаты поддали вкус знаменитости критике.

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Новости Украины Леся Никитюк
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