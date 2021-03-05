Леся Никитюк решила похвастаться идеальной фигурой, но главным героем фото стал ее пес 

За годы в шоу-бизнесе Леся Никитюк не успела завоевать звание украинского секс-символа, однако она нередко превосходит самых откровенных звезд. Ведущая взбудоражила сеть новым пикантным фото, на котором изображена в самом лишь боди. Оно сексуально подчеркнуло бюст благодаря глубокому декольте.

В кадре Леся Никитюк показала стройную талию и аппетитные бедра. Волосы блондинка оставила распущенными, а лицо демонстрировать не стала. Зато на фото видно изысканный интерьер спальни ведущей в элитной квартире в Киеве и домашнего любимца Рафика, который уже успел стать звездой социальных сетей.

Леся Никитюк покорила сеть забавным фото в коротком боди (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Именно Рафик и стал главным героем обсуждений фанатов звезды. Кадр называют крайне удачным, потому что пес задумчиво смотрит на "пятую точку звезды" во время ее "фотосессии" с зеркалом. Это и вызвало комичный эффект публикации. Несмотря на крайне аппетитные формы Никитюк, она "отошла на второй план".

Этот взгляд песика.

Рафик в шоке.

Рафик знает, чем любоваться.

Боже, как же он внимательно смотрит.

Рафик, бедный пес, и тут вынужден делиться.

Аж псина удивилась :) Ахах. Забавно.

Скриншоты (instagram.com/lesia_nikituk)