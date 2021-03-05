Леся Нікітюк вирішила похвалитися ідеальною фігурою, але головним героєм фото став її пес

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк новим фото викликала ажіотаж у мережі. Дівчина вирішила продемонструвати фанатам свою готовність до літнього сезону, однак шанувальників на фото зацікавила зовсім не її фігура. Увагу читачів прикував її пес Рафік.
Фотографію знаменитість опублікувала у своєму блозі Instagram.
За роки в шоу-бізнесі Леся Нікітюк не встигла завоювати звання українського секс-символу, проте вона нерідко перевершує найбільш відвертих зірок. Ведуча розбурхала мережу новим пікантним фото, на якому зображена в самому лише боді. Воно сексуально підкреслило бюст завдяки глибокому декольте.
В кадрі Леся Нікітюк показала струнку талію і апетитні стегна. Волосся блондинка залишила розпущеним, а особа демонструвати не стала. Зате на фото видно вишуканий інтер'єр спальні провідною в елітній квартирі в Києві та домашнього улюбленця Рафіка, який вже встиг стати зіркою соціальних мереж.
Леся Нікітюк підкорила мережу забавним фото в короткому боді (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Саме Рафік і став головним героєм обговорень фанатів зірки. Кадр називають вкрай вдалим, тому що пес задумливо дивиться на "п'яту точку зірки" під час її "фотосесії" з дзеркалом. Це і викликало комічний ефект публікації. Попри вкрай апетитні форми Никитюк, вона "відійшла на другий план".
Скріншоти (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, що раніше Никитюк підкорила свою аудиторію новими "хижим" образом. Деякі фанати піддали смак знаменитості критиці.