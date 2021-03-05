Леся Нікітюк вирішила похвалитися ідеальною фігурою, але головним героєм фото став її пес

За роки в шоу-бізнесі Леся Нікітюк не встигла завоювати звання українського секс-символу, проте вона нерідко перевершує найбільш відвертих зірок. Ведуча розбурхала мережу новим пікантним фото, на якому зображена в самому лише боді. Воно сексуально підкреслило бюст завдяки глибокому декольте.

В кадрі Леся Нікітюк показала струнку талію і апетитні стегна. Волосся блондинка залишила розпущеним, а особа демонструвати не стала. Зате на фото видно вишуканий інтер'єр спальні провідною в елітній квартирі в Києві та домашнього улюбленця Рафіка, який вже встиг стати зіркою соціальних мереж.

Леся Нікітюк підкорила мережу забавним фото в короткому боді (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Саме Рафік і став головним героєм обговорень фанатів зірки. Кадр називають вкрай вдалим, тому що пес задумливо дивиться на "п'яту точку зірки" під час її "фотосесії" з дзеркалом. Це і викликало комічний ефект публікації. Попри вкрай апетитні форми Никитюк, вона "відійшла на другий план".

Цей погляд песика.

Рафік в шоці.

Рафік знає, чим милуватися.

Боже, як же він уважно дивиться.

Рафік, бідний пес, і тут змушений ділитися.

Аж псина здивувалася :) Ахах. Кумедно.

Скріншоти (instagram.com/lesia_nikituk)