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Леся Нікітюк вирішила похвалитися ідеальною фігурою, але головним героєм фото став її пес

Автор: Анна Кисельова

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк новим фото викликала ажіотаж у мережі. Дівчина вирішила продемонструвати фанатам свою готовність до літнього сезону, однак шанувальників на фото зацікавила зовсім не її фігура. Увагу читачів прикував її пес Рафік.

Фотографію знаменитість опублікувала у своєму блозі Instagram.

За роки в шоу-бізнесі Леся Нікітюк не встигла завоювати звання українського секс-символу, проте вона нерідко перевершує найбільш відвертих зірок. Ведуча розбурхала мережу новим пікантним фото, на якому зображена в самому лише боді. Воно сексуально підкреслило бюст завдяки глибокому декольте.

В кадрі Леся Нікітюк показала струнку талію і апетитні стегна. Волосся блондинка залишила розпущеним, а особа демонструвати не стала. Зате на фото видно вишуканий інтер'єр спальні провідною в елітній квартирі в Києві та домашнього улюбленця Рафіка, який вже встиг стати зіркою соціальних мереж.

Леся Нікітюк підкорила мережу забавним фото в короткому боді (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Саме Рафік і став головним героєм обговорень фанатів зірки. Кадр називають вкрай вдалим, тому що пес задумливо дивиться на "п'яту точку зірки" під час її "фотосесії" з дзеркалом. Це і викликало комічний ефект публікації. Попри вкрай апетитні форми Никитюк, вона "відійшла на другий план".

  • Цей погляд песика.
  • Рафік в шоці.
  • Рафік знає, чим милуватися.
  • Боже, як же він уважно дивиться.
  • Рафік, бідний пес, і тут змушений ділитися.
  • Аж псина здивувалася :) Ахах. Кумедно.

Скріншоти (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Никитюк підкорила свою аудиторію новими "хижим" образом. Деякі фанати піддали смак знаменитості критиці.

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Новини України Леся Нікітюк
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