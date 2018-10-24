Леся Никитюк призналась об отношениях с партнером по Танцам со звездами 2018

Леся Никитюк и Макс Ежов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк подчеркнула, что сейчас кайфует на проекте

Никитюк рассказала о забавных отношениях со своим партнером по Танцам со звездами 2018 Максом Ежовым. По словам Леси, она взялась за роль свахи и знакомит девушек с Максом. Об этом Никитюк рассказала в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

Так, на вопрос, мелькнула ли романтическая искра между Никитюк и Ежовым, украинская телеведущая ответила:

"Нет, искра между нами мелькает только танцевальная (улыбается). А мы с Максом — друзья".

Никитюк отметила, что теперь ей часто пишут подписчицы с просьбой познакомить их с Максом. Однако просто так она контакты танцора не раздает.

"Макс — очень классный парень. И у него армия поклонниц. Недавно мне начали приходить в соцсетях сообщения от девочек. И знаете что? Они просят помочь с ним познакомиться! Я очень активно взялась за роль свахи. И теперь каждая фанатка сначала проходит кастинг у меня, а потом я передаю ее контакт Максу. Я, знаете ли, хорошо разбираюсь в людях", — говорит Никитюк.

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Леся Никитюк и Макс Ежов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также Никитюк рассказала, как оценивает свои танцевальные успехе на проекте на данный момент — после девятого эфира шоу. Ведущая призналась — она очень старается.

"Получается или нет, тут уже вам лучше видно. Скажу одно: я действительно очень много тренируюсь. Даже Влад Яма признал, что прогресс есть. И, по его словам, уже с четвертого эфира я "начала владеть ногами и вовремя их сводить". Но мне кажется, если бы я ими плохо владела, то уже точно имела бы детей (смеется)", — шутит телеведущая.

На данный момент Никитюк научилась получать удовольствие от участия в Танцах со звездами 2018 и начала кайфовать.

"Поначалу я очень нервничала перед выходом на паркет. И очень близко к сердцу принимала критику. Но потом поняла, что это в первую очередь — шоу. Поэтому начала просто кайфовать и наслаждаться тем, что делаю", — отметила Никитюк.

Напомним, ранее экс-ведущая "Орла и Решки" Никитюк рассказала о пикантной ситуации во время съемок тревел-шоу. По словам Никитюк, как-то с нее полностью слетел купальник и это увидели операторы проекта.

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