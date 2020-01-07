Леся Никитюк показала эксклюзивные юные фото и трендовый лук от собственного "бренда"

Леся Никитюк на Рождество отмечает сразу два праздника, один из которых – день рождения ее любимой бабушки. Женщине исполнилось 85 лет! В прошлом году теледива впервые показала свою родительницу, которая рассказала некоторые интересные факты из жизни знаменитой внучки. В этом году вся большая семья Леди Ле вновь собралась за праздничным столом в Хмельницкой области.

Леся с многочисленными родственниками спела для бабушки поздравительную песню и пожелала долгих лет жизни, а затем решила поделиться с подписчиками эксклюзивными фото из семейного альбома. На снимках она запечатлена в компании двоюродного брата Дмитрия, который, кстати, оказался не женат.

"Мои двоюродные братья достали старый альбом фото. И сейчас вы увидите, как Леся Ивановна выглядела 35 лет тому", - со смехом заявила она. На одном из кадров Леся провожает вместе с подругой Олей брата в армию, на другом - позирует возле старого автобуса.

Фото: Леся Никитюк показала фото из личного архива (instagram.com/lesia_nikituk)

Кстати, на праздник Леся приехала в стильном total black образе. Она надела свитер с логотипом собственного "бренда" - "самашила". Именно так Леди Ле "маркирует" вещи, котрые шьет на заказ в эксклюзивном варианте и одном экземпляре. В луках она не только появляется на съемках различных программ, но и носит в повседневной жизни.

Леся дополнила образ черными леггинсами и сделала нежный макияж, выбрав помаду -розового оттенка. "З Різдвом Христовим!" - коротко подписала она эффектный кадр.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники шоувумен оценили ее образ и даже захотели преобрести обновку от "бренда" Леси.

Кофточка – респект

Леся, так тримати, Ви лялечка!

Дуже гарно

Клевый бренд "самашила"

Я тоже хочу #sамашила!

Красотка!

Леся с каждым днем хорошеет! С праздником! С Рождеством!

Скриншот комментариев

Напомним, что Леся Никитюк в коротком вязаном свитере-тунике показала, как "расправляется" с "остатками новогодней роскоши".