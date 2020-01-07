Леся Нікітюк показала ексклюзивні юні фото і трендовий лук від власного "бренду"

Леся Нікітюк на Різдво відзначає відразу два свята, одне з яких – день народження її улюбленої бабусі. Жінці виповнилося 85 років! У минулому році теледіва вперше показала свою родичку, яка розповіла деякі цікаві факти з життя знаменитої внучки. В цьому році вся велика родина Леді Ле знову зібралася за святковим столом у Хмельницькій області.

Леся з численними родичами заспівала для бабусі вітальну пісню і побажала довгих років життя, а потім вирішила поділитися з підписниками ексклюзивними фото із сімейного альбому. На знімках вона зображена в компанії двоюрідного брата Дмитра, який, до речі, виявився не одружений.

"Мої двоюрідні брати дістали старий альбом фото. І зараз ви побачите, як Леся Іванівна виглядала 35 років тому", - зі сміхом заявила вона. На одному з кадрів Леся проводжає разом з подругою Олею брата в армію, на іншому - позує біля старого автобуса.

Фото: Леся Нікітюк показала фото з особистого архіву (instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, на свято Леся приїхала в стильному total black образі. Вона одягла светр з логотипом власного "бренду" - "самашила". Саме так Леді Ле "маркує" речі, які шиє на замовлення в ексклюзивному варіанті і одному примірнику. У луках вона не тільки з'являється на зйомках різних програм, але і носить в повсякденному житті.

Леся доповнила образ чорними легінсами і зробила ніжний макіяж, обравши помаду рожевого відтінку. "З Різдвом Христовим!" - коротко підписала вона ефектний кадр.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники шоувумен оцінили її образ і навіть захотіли придбати обновку від "бренду" Лесі.

Кофтинка – респект

Леся, так тримати, Ви лялечка!

Дуже гарно

Кльовий бренд "самашила"

Я теж хочу #ѕамашила!

Красуня!

Леся з кожним днем кращає! Зі святом! З Різдвом!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Леся Нікітюк в короткому в'язаному светрі-туніці показала, як "розправляється" з "залишками новорічної розкоші".