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"Леся — Багиня ламината": Никитюк запустила оригинальный танцевальный флешмоб

Lite » Звезды 31.10.2018 - 10:11
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Победители смогут посетить 11 эфир Танцев со звездами 2018

Энергичная и весела Леся Никитюк порадовала своих поклонников необычным флешмобом, в рамках которого фанаты украинской телеведущей получат сразу несколько уникальных "поощрительных призов".

Так, участница Танцев со звездами запустила флешмоб #ЛесяБагіняЛаміната. У поклонников пары Леся Никитюк – Макс Ежов есть реальная возможность вступить хореографами. Никитюк предлагает всем желающим записывать короткие видео с различными танцевальными движениями. Ведущая обещает просмотреть все видео и то движение, которое ей понравится больше всего, включить в свой танец, который она станцует уже в это воскресенье, 4 ноября, во время 11 эфира Танцев со звездами. Об этом Никитюк сообщила на своей instagram-страничке.

"Уважаемые танцоры и те, кому ничего не мешает, у вас есть возможность попасть к Лесе на Танцы со звездами уже в это воскресенье! Снимайте и выставляйте видео своего ритмического танца с хештегом #ЛесяБагіняЛаміната, и те движения, которые мне понравятся, я включу в наш танец", — обещает Леся Никитюк.

Более того, телеведущая обещает пригласить победителей на 11 эфир Танцев.

"Два человека, чьи движения нам понравятся, я приглашу на Эфир! Фото автограф-обязательно! Спешите!" — подытожила Никитюк.

Леся Никитюк

Леся Никитюк запустила предлагает своим подписчикам выступит в роли хореографов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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Тем  временем в сети уже стали появляться видео с хештегом #ЛесяБагіняЛаміната. Поклонники ведущей спешат попробовать свои силы и попасть на прямой эфир шоу.

При этом танцевальные движения абсолютно разные. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от m∆ri (@sivashenkoo)

Видео: instagram.com/sivashenkoo

Видео: instagram.com/natali_marini4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от MILENA WAY (@_milena_way)

Видео: instagram.com/_milena_way

Видео: instagram.com/ann_mazhurnaya

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью РБК-Украина Никитюк вспомнила о неловкой ситуации на "Орле и Решке". Телеведущая рассказала, как с нее полностью слетел купальник. 

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Новости Украины Леся Никитюк
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