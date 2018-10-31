"Леся — Багиня ламината": Никитюк запустила оригинальный танцевальный флешмоб

Победители смогут посетить 11 эфир Танцев со звездами 2018
Энергичная и весела Леся Никитюк порадовала своих поклонников необычным флешмобом, в рамках которого фанаты украинской телеведущей получат сразу несколько уникальных "поощрительных призов".
Так, участница Танцев со звездами запустила флешмоб #ЛесяБагіняЛаміната. У поклонников пары Леся Никитюк – Макс Ежов есть реальная возможность вступить хореографами. Никитюк предлагает всем желающим записывать короткие видео с различными танцевальными движениями. Ведущая обещает просмотреть все видео и то движение, которое ей понравится больше всего, включить в свой танец, который она станцует уже в это воскресенье, 4 ноября, во время 11 эфира Танцев со звездами. Об этом Никитюк сообщила на своей instagram-страничке.
"Уважаемые танцоры и те, кому ничего не мешает, у вас есть возможность попасть к Лесе на Танцы со звездами уже в это воскресенье! Снимайте и выставляйте видео своего ритмического танца с хештегом #ЛесяБагіняЛаміната, и те движения, которые мне понравятся, я включу в наш танец", — обещает Леся Никитюк.
Более того, телеведущая обещает пригласить победителей на 11 эфир Танцев.
"Два человека, чьи движения нам понравятся, я приглашу на Эфир! Фото автограф-обязательно! Спешите!" — подытожила Никитюк.
Леся Никитюк запустила предлагает своим подписчикам выступит в роли хореографов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
По теме: "Как много решает цвет волос": Никитюк в образе Клеопатры покорила сеть (фото).
Тем временем в сети уже стали появляться видео с хештегом #ЛесяБагіняЛаміната. Поклонники ведущей спешат попробовать свои силы и попасть на прямой эфир шоу.
При этом танцевальные движения абсолютно разные.
Видео: instagram.com/sivashenkoo
Видео: instagram.com/natali_marini4
Видео: instagram.com/_milena_way
Видео: instagram.com/ann_mazhurnaya
Напомним, ранее в эксклюзивном интервью РБК-Украина Никитюк вспомнила о неловкой ситуации на "Орле и Решке". Телеведущая рассказала, как с нее полностью слетел купальник.
Также интересно: "В костюме Светы Лободы": в сети обсуждают образ Леси Никитюк к Хэллоуину.
Леся Никитюк: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)