Леся Нікітюк поділилася пікантним моментом своєї біографії

Фото: Леся Нікітюк (Новий канал)

Телеведуча зізналася, що це її улюблений дитячий спогад

Одна з найбільш обговорюваних учасниць шоу Танці з зірками 2018 Леся Нікітюк, яка в одинадцятому ефірі показала гарячу сальсу, згадала пікантний момент зі своєї біографії. "Богиня ламінату" поділилася ним під час зйомок ігрового шоу "Хто зверху?".

"З раннього дитинства я прагнула заробляти гроші, – почала Леся. – Одним літом, коли мої батьки ходили на роботу на завод, я залишалася вдома. Якось залізла на балкон і виявила там дуже багато яблук. Сорту білий налив, між іншим. Я набрала пару відер і пішла в центр району, де сиділи бабусі. Хтось торгував квасольою, хтось- вишенькою, а я сіла з яблуками. У перший день заробила 20 гривень, у другій – 25 гривень. У третій я вже прийшла на точку з жуйкою "Турбо" і газованою водою. І дивилася на бабусь з вишнею поглядом, який говорив: "Тітки, посуньтеся".

Фото: Леся Нікітюк на шоу "Хто зверху?" (Новий канал)

Але торгова кар'єра Лесі Никитюк закінчилася так само швидко, як і почалася.

"І ось сиджу я, жую жуйку, тут бачу – підходять чиїсь ноги, – згадує ведуча Нового каналу. – Підходять, значить, і запитують: "Скільки коштують яблука, дівчинка"? Я піднімаю голову і відповідаю: "Для вас безкоштовно, мама"...

За словами Никитюк, це її улюблений дитячий спогад. До речі, після викриття маленька Леся не постраждала.

Фото: Леся Нікітюк на шоу "Хто зверху?" (Новий канал)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк вельми емоційно відреагувала на критику своїх виступів в мережі. Так, на сторінці Лесі одна з передплатниць залишила побажання зірці "зламати ребра, як екс-учасниця Оксана Марченко", натякаючи, що Никитюк повинна сама піти з шоу.

До речі, Леся Нікітюк порадувала своїх шанувальників незвичайним флешмобом, в рамках якого фанати української телеведучої отримають відразу кілька унікальних "заохочувальних призів". Так, учасниця Танців з зірками запустила флешмоб #ЛесяБагіняЛаміната.

Леся Нікітюк: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)