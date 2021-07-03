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Леся Никитюк в образе Мальвины поделилась секретом счастья

Автор: Марина Настевич

Леся Никитюк - та еще затейница и любит примерять новые и необычные образы. Недавно телеведущая поразила фанатов русалочьим хвостом, а на новых фото предстала с пышными кудрями и в кукольном платье. Конечно же, артистку тут же сравнили с Мальвиной!

Яркими снимками Леди Ле поделилась на своей странице в Instagram.

Милый лук телезвезда примерила на съемках программы "Кто сверху?". Никитюк позировала в нежно-голубом мини-платье с пышной юбкой и ажурной подкладкой, а также босоножках на шпильке. Волосы артистки накручены в пышные мелкие кудряшки.

В подписи к публикации Леся шутливо раскрыла девушкам секрет счастья.

"Дівчата, хочете бути щасливими…. Не накручуйте себе", - посоветовала ведущая.

Леся Никитюк удивила поклонников сменой имиджа (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях фолловеры обсуждают новый имидж Леди Ле и сравнивают ее с барби и Мальвиной.

  • Леся, як Вам пасує така зачiска
  • Современная Мальвина
  • На Барби похожа
  • З кучеряхами просто бомбезно!
  • Чудесно
  • Ох ,Лэся, накрутила так накрутила
  • Мальвінка
  • Какая красота
  • Сила Доширака в действии
  • Справді гарно
  • Гарна як волошка!
  • Обалденно
  • Яка неймовірна красуня! Це такий неочікуваний образ, але ж кралєчка гарна така

Напомним, ранее Леся Никитюк получила неожиданное предложение от Холостяка Заливако и восхитила стильным нарядом.

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Леся Никитюкобразведущая