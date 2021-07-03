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Леся Нікітюк в образі Мальвіни поділилася секретом щастя

Автор: Марина Настевич

Леся Нікітюк - та ще витівниця і любить приміряти нові і незвичайні образи. Нещодавно телеведуча вразила фанатів русалчиним хвостом, а на нових фото постала з пишними кучерями і в ляльковій сукні. Звичайно ж, артистку тут же порівняли з Мальвіною!

Яскравими знімками Леді Ле поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Милий лук телезірка приміряла на зйомках програми "Хто зверху?". Нікітюк позувала в ніжно-блакитній міні-сукні з пишною спідницею і ажурною підкладкою, а також босоніжках на шпильці. Волосся артистки накручене в пишні дрібні кучерики.

У підписі до публікації Леся жартівливо розкрила дівчатам секрет щастя.

"Дівчата, хочете бути щасливими.... Не накручуйте себе", - порадила ведуча.

Леся Нікітюк здивувала шанувальників зміною іміджу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У коментарях фоловери обговорюють новий імідж Леді Ле і порівнюють її з Барбі і Мальвіною.

  • Леся, як вам пасує така зачіска
  • Сучасна Мальвіна
  • На Барбі схожа
  • З кучеряхами просто бомбезно!
  • Чудесно
  • Ох ,Леся, накрутила так накрутила
  • Мальвінка
  • Яка краса
  • Сила Доширака в дії
  • Справді гарно
  • Гарна як волошка!
  • Обалденно
  • Яка неймовірна красуня! Це такий неочікуваний образ, але ж кралєчка гарна така

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк отримала несподівану пропозицію від Холостяка Заливако і захопила стильним вбранням.

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Леся Нікітюкобразведущая