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Леся Никитюк без макияжа эффектно позировала на сеновале


Телеведущая примерила тренд этого сезона - велосипедки

Известная телеведущая Леся Никитюк недавно порадовала поклонников сообщением о том, что она возвращается к тревел-проектам и будет вести новое шоу о путешествиях. Ведь она стала популярной как раз после работы в тревел-проекте "Орел и Решка". Команда уже приступила к съемкам и отправилась колесить по Украине - именно нашей стране будет посвящена программа, которая получила необычное название "LeМаршрутка".

На своей странице в Instagram Леся поделилась колоритным снимком из своего путешествия. Артистка позировала посреди убранного поля, сидя на живописном тюке сена. При этом ведущая запечатлена без макияжа и с убранными в пучок волосами.

Никитюк предстала в черной футболке и ультратрендовых в этом сезоне велосипедках оранжевого цвета. Подобный наряд и эффектная поза подчеркнули ее стройную фигуру и длинные ножки. Судя по геотегу, фото было сделано где-то возле Черкасс.

"А у нас на сіновалі. Нічим не гірше ніж на Балі", - прокомментировала Леся.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики по достоинству оценили яркое фото и чувство юмора народной любимицы.

  • Оце діваха, а то червона доріжка! Кому вона нужна
  • А ми там потягом їхали і бачили це поле, нічосе а там леся нікітюк))
  • З Лесюнею хоть на Балi хоть на ciновалi! Ви дуже надзвичайна жiнка
  • Леся топ
  • Прекрасно
  • Леся Никитюк присела на тюк
  • Леся классно смотритесь на этом фоне
  • Прям Франция
  • Романтік
  • Це точно Леся ти супер!!!
  • Агонь! Не спали скирду! Ахах)))
  • Есть места и лучше.чем Бали!!! браво Леся!!!!
  • Гарна 
  • Леся Тюковна
  • Леся - Царица полей!!!
  • Леся, кто тебя туда посадил?
  • Такие велосипедки прикольные,цвет очень понравился)

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

А вот так выглядит та самая маршрутка, на которой Никитюк бороздит просторы Украины.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lemarshrutka_official)

Напомним, Леся Никитюк в ярком купальнике забавно пошутила над своим ростом, порадовавшись, что хоть что-то выше нее.

Также Леся активно показывала поклонников свои яркие образы со съемок нового шоу. К примеру, в нескольких эфирах Никитюк появится в необычных воздушных платьях из фатина. Одно – розового, второго – желтого цвета. Недавно Никитюк даже поставила своих поклонников перед нелегким выбором. Телеведущая предложила выбрать – в каком же платье ей лучше всего.

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