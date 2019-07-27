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Леся Нікітюк без макіяжу ефектно позувала на сіннику


Співачка приміряла тренд цього сезону - велосипедки

Відома телеведуча Леся Нікітюк нещодавно порадувала шанувальників повідомленням про те, що вона повертається до тревел-проектів і буде вести нове шоу про подорожі. Адже вона стала популярною як раз після роботи у тревел-проекті "Орел і Решка". Команда вже приступила до зйомок і відправився колесити по Україні - саме нашій країні буде присвячена програма, яка отримала незвичайну назву "LeМаршрутка".

На своїй сторінці в Instagram Леся поділилася колоритним знімком з своєї подорожі. Артистка позувала посеред прибраного поля, сидячи на мальовничому пакунку сіна. При цьому ведуча зображена без макіяжу і з прибраними в пучок волоссям.

Нікітюк з'явилася в чорній футболці і ультратрендових в цьому сезоні велосипедках оранжевого кольору. Подібний наряд і ефектна поза підкреслили її струнку фігуру і довгі ніжки. Судячи з геотегу, фото було зроблено десь біля Черкас.

"А у нас на сіновалі. Нічим не гірше ніж на Балі", - прокоментувала Леся.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники по достоїнству оцінили яскраве фото і почуття гумору народної улюблениці.

  • Оце діваха, а то червона доріжка! Кому вона потрібна
  • А ми там потягом їхали і бачили це поле, нічосе а там леся нікітюк))
  • З Лесюнею хоч на Балі хоч на сіновалі! Ві дуже надзвичайна жінка
  • Леся топ
  • Прекрасно
  • Леся Нікітюк присіла на тюк
  • Леся класно виглядаєте на цьому тлі
  • Прям Франція
  • Романтік
  • Це точно Леся ти супер!!!
  • Агонь! Не спали ожеред! Ахах)))
  • Є місця і кращечим Балі!!! браво Леся!!!!
  • Гарна
  • Леся Тюковна
  • Леся - Цариця полів!!!
  • Леся, хто тебе туди посадив?
  • Такі велосипедки прикольні,колір дуже сподобався)

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

А ось так виглядає та сама маршрутка, на якій Нікітюк бороздить простори України.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lemarshrutka_official)

Нагадаємо, Леся Нікітюк в яскравому купальнику забавно пожартувала над своїм зростом, порадівши, що хоч щось вище за неї.

Також Леся активно показувала шанувальників свої яскраві образи зі зйомок нового шоу. Приміром, у кількох ефірах Нікітюк з'явиться в незвичайних повітряних сукнях з фатину. Одна – рожевого, друга – жовтого кольору. Нещодавно Нікітюк навіть поставила своїх шанувальників перед нелегким вибором. Телеведуча запропонувала вибрати – в якій же сукні їй найкраще.

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