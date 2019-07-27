Леся Нікітюк без макіяжу ефектно позувала на сіннику

Співачка приміряла тренд цього сезону - велосипедки
Відома телеведуча Леся Нікітюк нещодавно порадувала шанувальників повідомленням про те, що вона повертається до тревел-проектів і буде вести нове шоу про подорожі. Адже вона стала популярною як раз після роботи у тревел-проекті "Орел і Решка". Команда вже приступила до зйомок і відправився колесити по Україні - саме нашій країні буде присвячена програма, яка отримала незвичайну назву "LeМаршрутка".
На своїй сторінці в Instagram Леся поділилася колоритним знімком з своєї подорожі. Артистка позувала посеред прибраного поля, сидячи на мальовничому пакунку сіна. При цьому ведуча зображена без макіяжу і з прибраними в пучок волоссям.
Нікітюк з'явилася в чорній футболці і ультратрендових в цьому сезоні велосипедках оранжевого кольору. Подібний наряд і ефектна поза підкреслили її струнку фігуру і довгі ніжки. Судячи з геотегу, фото було зроблено десь біля Черкас.
"А у нас на сіновалі. Нічим не гірше ніж на Балі", - прокоментувала Леся.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Підписники по достоїнству оцінили яскраве фото і почуття гумору народної улюблениці.
А ось так виглядає та сама маршрутка, на якій Нікітюк бороздить простори України.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lemarshrutka_official)
Нагадаємо, Леся Нікітюк в яскравому купальнику забавно пожартувала над своїм зростом, порадівши, що хоч щось вище за неї.
Також Леся активно показувала шанувальників свої яскраві образи зі зйомок нового шоу. Приміром, у кількох ефірах Нікітюк з'явиться в незвичайних повітряних сукнях з фатину. Одна – рожевого, друга – жовтого кольору. Нещодавно Нікітюк навіть поставила своїх шанувальників перед нелегким вибором. Телеведуча запропонувала вибрати – в якій же сукні їй найкраще.