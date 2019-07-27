Леся Нікітюк без макіяжу ефектно позувала на сіннику

Відома телеведуча Леся Нікітюк нещодавно порадувала шанувальників повідомленням про те, що вона повертається до тревел-проектів і буде вести нове шоу про подорожі. Адже вона стала популярною як раз після роботи у тревел-проекті "Орел і Решка". Команда вже приступила до зйомок і відправився колесити по Україні - саме нашій країні буде присвячена програма, яка отримала незвичайну назву "LeМаршрутка".

На своїй сторінці в Instagram Леся поділилася колоритним знімком з своєї подорожі. Артистка позувала посеред прибраного поля, сидячи на мальовничому пакунку сіна. При цьому ведуча зображена без макіяжу і з прибраними в пучок волоссям.

Нікітюк з'явилася в чорній футболці і ультратрендових в цьому сезоні велосипедках оранжевого кольору. Подібний наряд і ефектна поза підкреслили її струнку фігуру і довгі ніжки. Судячи з геотегу, фото було зроблено десь біля Черкас.

"А у нас на сіновалі. Нічим не гірше ніж на Балі", - прокоментувала Леся.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники по достоїнству оцінили яскраве фото і почуття гумору народної улюблениці.

Оце діваха, а то червона доріжка! Кому вона потрібна

А ми там потягом їхали і бачили це поле, нічосе а там леся нікітюк))

З Лесюнею хоч на Балі хоч на сіновалі! Ві дуже надзвичайна жінка

Леся топ

Прекрасно

Леся Нікітюк присіла на тюк

Леся класно виглядаєте на цьому тлі

Прям Франція

Романтік

Це точно Леся ти супер!!!

Агонь! Не спали ожеред! Ахах)))

Є місця і кращечим Балі!!! браво Леся!!!!

Гарна

Леся Тюковна

Леся - Цариця полів!!!

Леся, хто тебе туди посадив?

Такі велосипедки прикольні,колір дуже сподобався)

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

А ось так виглядає та сама маршрутка, на якій Нікітюк бороздить простори України.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lemarshrutka_official)

Нагадаємо, Леся Нікітюк в яскравому купальнику забавно пожартувала над своїм зростом, порадівши, що хоч щось вище за неї.

Також Леся активно показувала шанувальників свої яскраві образи зі зйомок нового шоу. Приміром, у кількох ефірах Нікітюк з'явиться в незвичайних повітряних сукнях з фатину. Одна – рожевого, друга – жовтого кольору. Нещодавно Нікітюк навіть поставила своїх шанувальників перед нелегким вибором. Телеведуча запропонувала вибрати – в якій же сукні їй найкраще.