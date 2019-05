Леся Никитюк с экстремальным декольте сообщила о важной миссии

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая показала, как отмечает День Матери

Популярная телеведущая, шоувумен и блогер Леся Никитюк старается чаще приезжать в родной Хмельницкий и проводить время с семьей. В этот уикенд повод выдался самый благородный и существенный – праздник День Матери, который отмечают 12 мая. Так, Леди Ли прбыла в родной город, где ее ждали не только родственники, но и домашний любимиец, песик по кличке Рафчик. В качестве подарка звездная хозяйка привезла четверолапому другу модную дизайнерскую кепку, которую он не слишком охотно примерил. Прочем, главной миссией Леси стало поздравление для любимой мамы Екатерины, поэтому прямо сутра она отправилась за букетом для самого родного и близкого человека. Фотосессией своего променада звезда поделилась в Instagram.

Для прогулки по родному городу с благородной целью Леди Ле выбрала довольно откровенный наряд. Она надела трендовый удлиненный клетчатый пиджак, засветив экстремально глубокое декольте. Звезда дополнила образ черными лосинами и классическими лодочками. В качестве аксессуаров знаменитость предпочла небольшую сумочку Fendi.

"Ви вже купили мамі квіти? Які? Я якраз йду вибирати...This is my look for Mothers Day", - сообщила она.

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Фотосет не мог оставить поклонников звезды равнодушными. Они сразу отметили, что телеведущая выглядит просто потрясающе.

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

"Классный лук!", "Очень стильно!", "Леся, Вы такая милая и смешная красотка! Вы мне очень нравитесь!", "Очень красивая", "Какая у тебя фигура, обалдеть!", "Яка вона гарненька, наша кралечка!", "Такие ножки худенькие, класс!", "Леся, ты прекрасна!", "Очень красивое фото!" - делились своим мнение комментаторы.

В сториз Леди Ле показала бэкстейдж своей уличной фотосессии, а также похвасталась совместным фото с мамой. Екатерина и Леся решили устроить себе бьюти-процедуры и сделали совместный снимок с патчами под глазами. "В День Матери проходить омоложение", - подписала она кадр.

Леся Никитюк с мамой Екатериной (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк показала эффектный постельный снимок и заинтриговала поклонников.

Ранее Леся Никитюк озвучила причину расставания с женихом-соседом.