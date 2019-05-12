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Леся Нікітюк з екстремальним декольте повідомила про важливу місію

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.05.2019 - 14:02
Леся Нікітюк з екстремальним декольте повідомила про важливу місію
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча показала, як відзначає День Матері

Популярна телеведуча, шоувумен і блогер Леся Нікітюк намагається частіше приїжджати в рідний Хмельницький і проводити час з сім'єю. У цей вікенд привід видався найблагородніший і істотний – свято День Матері, яке відзначають 12 травня. Так, Леді Лі прибула в рідне місто, де її чекали не тільки родичі, але і домашній улюбленець, песик на прізвисько Рафчик. В якості подарунка зіркова господиня привезла четверолапому другу модну дизайнерську кепку, яку він не надто охоче приміряв. Втім, головною місією Лесі стало привітання для улюбленої мами Катерини, тому прямо зранку вона вирушила за букетом для самої рідної і близької людини. Фотосесією свого променаду зірка поділилася в Instagram.

Для прогулянки по рідному місту з благородною метою Леді Ле вибрала досить відверте вбрання. Вона одягла трендовий подовжений картатий піджак, засвітивши екстремально глибоке декольте. Зірка доповнила образ чорними лосинами і класичними човниками. В якості аксесуарів знаменитість зупинила вибір на невеличкій сумочці Fendi.

"Ви вже купили мамі квіти? Які? Я якраз йду вибирати...This is my look for Mothers Day", - повідомила вона.

Леся Нікітюк з екстремальним декольте повідомила про важливу місію

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Фотосет не міг залишити байдужими шанувальників зірки. Вони відразу відзначили, що телеведуча виглядає просто приголомшливо.

Леся Нікітюк з екстремальним декольте повідомила про важливу місію

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

"Класний лук!", "Дуже стильно!", "Леся, Ви така мила і смішна красуня! Ви мені дуже подобаєтесь!", "Дуже красива", "Яка в тебе фігура, очманіти!", "Яка вона гарненька, наша кралечка!", "Такі ніжки худенькі, клас!", "Леся, ти прекрасна!", "Дуже гарне фото!" - ділилися своїми думками коментатори.

У сторіз Леді Ле показала бекстейдж своєї вуличної фотосесії, а також похвалилася спільним фото з мамою. Катерина і Леся вирішили влаштувати собі б'юті-процедури і зробили спільний знімок з патчами під очима. "В День Матері проходимо омолодження", - підписала вона кадр.

Леся Нікітюк з екстремальним декольте повідомила про важливу місію

Леся Нікітюк з екстремальним декольте повідомила про важливу місію

Леся Нікітюк з мамою Катериною (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк показала ефектний постільний знімок і заінтригувала прихильників.

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