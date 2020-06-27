Леся Никитюк в бельевом топе устроила нешуточный батл и соблазнила кулинарным шедевром

Леся Никитюк, кроме всего прочего, может похвастаться кулинарными способностями. Во время карантина и самоизоляции в Хмельницком с семьей ведущая радовала домашних блюдами собственного приготовления – от тирамиссу до окрошки. Даже во время съемок Леди Ле удается испытать новые кулинарные шедевры на себе, приложив руку к их приготовлению. А доказательством этому послужило аппетитное фото.

Так, в руках у Леси – казан с козацким борщем на мангале. На ней – бельевой атласный черный топ с кружевом, крупные серьги-кольца и белоснежный комбинезон, который ведущая немного приспустила. "Всем, кто на диете посвящается", - с юмором прокомментировала ведущая. Собеседник теледивы в сториз признался, что у него имеется особый фамильный рецепт борща, который передается из поколения в поколение.

Она составила фоттоколлаж . на котром "посоревновалась" с известным фэшн-блогером и инфлюенсером Кьярой Ферраньи, которая на противовес украинской ведущей, держит в руках тарелку с куриными биточками и салатом. "Как думаете, что вкуснее? 1 или 2?" - поинтерессовалась Леся.

Леся Никитюкустроила кулинарный батл с Кьяро Ферраньи (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Борщь на огне, с маринованым бурячком. Очень вкусный", - еще больше раззадорила аппетит подписчиков Леди Ле под постом.

Под фото поклонники однозначно выбрали борщ ведущей и похвалили ее кулинарные таланты.

Леся, Ви бомба ракета

И то и то обожаю! Ну а вы красотки

Ну, думаю БОРЩ вне конкуренции

Борщ вкуснее

Леся, вы как всегда прекрасны, даже с таким грубым казаном борща!

Леся вкуснее! Ну а потом борщ Лесин

Леся, Ви неймовірно крута

Лэся, ты огонь, а борщ вообще

Издевательница

Класс

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк в пикантном бельевом лифе покрасовалась в "пушистой" компании.