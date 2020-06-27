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Леся Нікітюк в білизняному топі влаштувала справжній батл і спокусила кулинарним шедевром

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Ведуча влаштувала змагання з відомим у всьому світі блогером

Леся Нікітюк, крім усього іншого, може похвалитися кулінарними здібностями. Під час карантину та самоізоляції у Хмельницькому з сім'єю ведуча радувала домашніх стравами власного приготування – від тіраміссу до окрошки. Навіть під час зйомок Леді Ле вдається випробувати нові кулінарні шедеври на собі, приклавши руку до їх приготування. А доказом цього послужило апетитне фото.

Так, в руках у Лесі – казан з козацьким борщем на мангалі. На ній – білизняний атласний чорний топ з мереживом, великі сережки-кільця і білосніжний комбинезон, який ведуча трохи спустила. "Всім, хто на дієті присвячується", - з гумором прокоментувала ведуча. Співбесідник теледіви в сторіз зізнався, що у нього є особливий фамільний рецепт борщу, який передається з покоління в покоління.

Вона склала фоттоколлаж, на якому "позмагалася" з відомим з фешн-блогером і инфлюенсером К'ярою Ферраньї, яка на противагу українській ведучій, тримає в руках тарілку з курячими биточками і салатом. "Як думаєте, що смачніше? 1 або 2?" - поцікавилася Леся.

Леся Никитюкустроила кулінарний батл з Кьяро Ферраньи (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Борщь на вогні, з мариновним бурячком. Дуже смачний", - ще більше розпалила апетит підписників Леді Ле під постом.

Під дописом постом шанувальники однозначно обрали борщ ведучої і похвалили її кулінарні таланти.

  • Леся, Ви бомба ракета
  • І то і то обожнюю! Ну а ви красуні
  • Ну, думаю БОРЩ поза конкуренцією
  • Борщ смачніше
  • Леся, ви як завжди прекрасні, навіть з таким грубим казаном борщу!
  • Леся смачніше! Ну а потім борщ Лесин
  • Леся, Ви неймовірно крута
  • Леся, ти вогонь, а борщ взагалі
  • Издевательница
  • Клас

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в пікантному білизняному ліфі покрасувалася в "пухнастій" компанії.

Автор: Lite

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