Легендарный актер оценил состояние украинского кино

Богдан Бенюк (фото: facebook.com/Богдан Бенюк)

Богдан Бенюк считает, что в последнее время в украинском кинематографе происходят изменения к лучшему

В украинском кинематографе в последнее время происходят положительные подвижки и изменения к лучшему. Об этом заявил легендарный актер, Народный артист Украины Богдан Бенюк.

"Я присутствовал на многих фестивалях - и короткого метра, и полного метра - новых украинских фильмов. Появились новые имена, новые режиссеры и актеры, они поднимают невероятно интересные темы. И, что самое интересное, темы очень разноплановые, самые разные. Даже, когда я сидел в зале, и мне что-то не нравилось, я через некоторое время ловил себя на том, что надо пройти и увидеть все, иметь целый развернутый спектр тем, которые должны подниматься нашими молодыми кинематографами. И они это делают", - сказал артист во время общения с украинцами во время чата на "Главреде".

Богдан Бенюк (фото: wikipedia.org/VADIM CHUPRINA)

При этом Бенюк признал, что жители нашей страны редко ходят в кинотеатры на такие картины.

"Единственная беда в том, что мы не видим этих фильмов. Мы не привыкли ходить в кинотеатры на такие фильмы. Мы отучились ходить в кино. А если показывать такие ленты в кино, и люди будут ходить на такие картины, то будут и украинские сеансы, и огромное количество фильмов, которые надо будет смотреть. Есть просто суперовые картины! Поэтому - возрождение украинского кино есть", - резюмировал Богдан Михайлович.

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Видео: РБК-Украина