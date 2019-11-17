Леди в шляпке: Леся Никитюк очаровала эффектным образом в Праге

Леся Никитюк продолжает изучать Прагу, куда она отправилась вместе со своей мамой Екатериной Петровной. За несколько дней телеведущая побывала на презентации от известного бренда авто, а также оторвалась на афтерпати в компании балетной пары Екатерины Кухар и Александра Стоянова. Кроме того, она наслаждается деликатесами местной кухни и прогулками по столице Чехии.

На свежем фото в Instagram Леди Ле похвасталась эффектным образом, в котором она отправилась покорять местных мужчин. Ведущая выбрала лаконичный черный наряд, который разбавила элегантной шляпкой. Головной убор выполнен в темно-зеленом и черном цветах и украшен изящным плетением по краям, а еще прекрасно оттеняет голубые глаза знаменитости.

Никитюк кокетливо зарылась рукой в свои волосы и загадочно улыбается на камеру. При этом теледива не стала никак комментировать снимок.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

А вот ее подписчики с удовольствием поделились своими впечатлениями от подобного лука Леси, некоторые даже сравнили ее со знаменитым сыщиком Шерлоком Холмсом, который носил шляпу.

Глаза

Дуже гарно!

Отличная шляпа!!!!

Шо за Лесёк Холмс (Шерлок Холмс)

Класс супер

Шляпа - шик! Где такую раздобыть?

Леся, вы как всегда прекрасны)

Классная шляпка

Красотуля

Леся Ти завжди прекрасна

Шляпка обалденная!

Леся, ти шикарна!!!

Леся ти красотка

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк показала свой "брутальный" завтрак в Праге - телезвезда попробовала традиционное блюдо чешкой кухни – суп в хлебе.