Леди в шляпке: Леся Никитюк очаровала эффектным образом в Праге

Ведущая весело проводит время в столице Чехии
Леся Никитюк продолжает изучать Прагу, куда она отправилась вместе со своей мамой Екатериной Петровной. За несколько дней телеведущая побывала на презентации от известного бренда авто, а также оторвалась на афтерпати в компании балетной пары Екатерины Кухар и Александра Стоянова. Кроме того, она наслаждается деликатесами местной кухни и прогулками по столице Чехии.
На свежем фото в Instagram Леди Ле похвасталась эффектным образом, в котором она отправилась покорять местных мужчин. Ведущая выбрала лаконичный черный наряд, который разбавила элегантной шляпкой. Головной убор выполнен в темно-зеленом и черном цветах и украшен изящным плетением по краям, а еще прекрасно оттеняет голубые глаза знаменитости.
Никитюк кокетливо зарылась рукой в свои волосы и загадочно улыбается на камеру. При этом теледива не стала никак комментировать снимок.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
А вот ее подписчики с удовольствием поделились своими впечатлениями от подобного лука Леси, некоторые даже сравнили ее со знаменитым сыщиком Шерлоком Холмсом, который носил шляпу.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, Леся Никитюк показала свой "брутальный" завтрак в Праге - телезвезда попробовала традиционное блюдо чешкой кухни – суп в хлебе.