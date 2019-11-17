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Леди в шляпке: Леся Никитюк очаровала эффектным образом в Праге

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Ведущая весело проводит время в столице Чехии

Леся Никитюк продолжает изучать Прагу, куда она отправилась вместе со своей мамой Екатериной Петровной. За несколько дней телеведущая побывала на презентации от известного бренда авто, а также оторвалась на афтерпати в компании балетной пары Екатерины Кухар и Александра Стоянова. Кроме того, она наслаждается деликатесами местной кухни и прогулками по столице Чехии.

На свежем фото в Instagram Леди Ле похвасталась эффектным образом, в котором она отправилась покорять местных мужчин. Ведущая выбрала лаконичный черный наряд, который разбавила элегантной шляпкой. Головной убор выполнен в темно-зеленом и черном цветах и украшен изящным плетением по краям, а еще прекрасно оттеняет голубые глаза знаменитости.

Никитюк кокетливо зарылась рукой в свои волосы и загадочно улыбается на камеру. При этом теледива не стала никак комментировать снимок.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

А вот ее подписчики с удовольствием поделились своими впечатлениями от подобного лука Леси, некоторые даже сравнили ее со знаменитым сыщиком Шерлоком Холмсом, который носил шляпу.

  • Глаза
  • Дуже гарно!
  • Отличная шляпа!!!!
  • Шо за Лесёк Холмс (Шерлок Холмс)
  • Класс супер
  • Шляпа - шик! Где такую раздобыть?
  • Леся, вы как всегда прекрасны)
  • Классная шляпка
  • Красотуля
  • Леся Ти завжди прекрасна
  • Шляпка обалденная!
  • Леся, ти шикарна!!!
  • Леся ти красотка

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк показала свой "брутальный" завтрак в Праге - телезвезда попробовала традиционное блюдо чешкой кухни – суп в хлебе.

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