Леді в капелюшку: Леся Нікітюк зачарувала ефектним образом в Празі

Ведуча весело проводить час в столиці Чехії
Леся Нікітюк продовжує вивчати Прагу, куди вона відправилася разом зі своєю мамою Катериною Петрівною. За кілька днів співачка побувала на презентації від відомого бренду авто, а також відірвалася на афтерпаті в компанії балетної пари Катерини Кухар і Олександра Стоянова. Крім того, вона насолоджується делікатесами місцевої кухні і прогулянками по столиці Чехії.
На свіжому фото в Instagram Леді Ле похвалилася ефектним образом, в якому вона вирушила підкорювати місцевих чоловіків. Ведуча вибрала лаконічний чорний наряд, який розбавила елегантним капелюшком. Головний убір виконаний в темно-зеленому і чорному кольорах і прикрашений витонченим плетінням по краях, а ще чудово відтіняє блакитні очі знаменитості.
Нікітюк кокетливо зарилася рукою у своє волосся і загадково посміхається на камеру. При цьому теледіва не стала коментувати знімок.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
А ось її підписники із задоволенням поділилися своїми враженнями від такого лука Лесі, деякі навіть порівняли її зі знаменитим детективом Шерлоком Холмсом, який носив капелюх.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, Леся Нікітюк показала свій "брутальний" сніданок у Празі - телезірка спробувала традиційне блюдо чеської кухні – суп у хлібі.