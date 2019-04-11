Леди в шляпке: Катя Осадчая покорила эффектным образом

На днях известная телеведущая Катя Осадчая собрала звезд украинского шоу-бизнеса на ярком музыкальном шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей", где они исполнили свои хиты и выгуляли стильные наряды. Сама ведущая не стала отставать и продемонстрировала яркий и эффектный образ. Снимками с мероприятия шоувумен поделилась на своей странице в Instagram.

Похоже, Катя решила вернуться к своей "фишке" и снова радовать поклонников оригинальными головными уборами. На этот раз она блистала в облегающем красном платье в пол, украшенном большим белым бантом на талии. Стильная теледива дополнила образ красной шляпкой и крупными сережками, а также нежным макияжем и туфельками в тон наряду.

"Наш концерт "Вечір прем‘єр" відбувся! Дякуємо всім, хто був в нашій глядацькій залі! А все, що відбувалося на сцені - нові пісні, круті постановки, неочікувані повороти ) все зможете побачити в телеверсії, чекайте вже 28 квітня на 1+1", - прокомментировала Осадчая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

К слову, она нередко выходит в свет в нарядах красных оттенков - судя по всему, это один из любимых цветов ведущей.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Фото: Андрей Хлывнюк, Катя Осадчая и Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Пользователи сети по достоинству оценили элегантный образ ведущей и поспешили оставить свои комментарии, в очередной раз восхищаясь красотой и безупречным стилем Кати.

"Сногсшибательно! Впрочем, как всегда!"

"Красота какая!"

"Бездоганний образ"

"Образ чудовий"

"Какая красавица"

"Катя Ты Богиня"

"Вау! Шикарний образ!"

"Катю, ви чарівна!"

"Малышка"

Напомним, ранее Катя Осадчая в стильных очках показала весенний портрет без фильтров.

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