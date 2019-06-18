Леди-конфетка: Леся Никитюк заинтриговала сеть "сладким" образом

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Никитюк назвали ее и конфеткой, и Барби, и просто куколкой

Леся Никитюк продолжает интриговать поклонников новым проектом на "Новом канале". Не сложно догадаться, что его ведущей будет именно Никитюк. Однако на данный момент телеведущая не может рассказывать подробности нового проекта и даже делиться его названием. Зато показывать образы с нового шоу ей можно.

Никитюк отмечает, что рассказывать о шоу до его старта ей запрещают условия контракта с телеканалом. Однако Леся уверяет, что это будет абсолютно новый, крутой формат. Там будут и музыкальные, и танцевальные элементы, и "гипер активность", как говорит Никитюк. Также телеведущая подчеркнула, что новое шоу стартует уже этой осенью. А пока что рассматриваем образы ведущей.

На своей instagram-страничке Никитюк опубликовала новое фото в суперярком платье насыщенного розового оттенка. Платье с открытыми плечами, корсетом и очень пышной юбкой, словно балетная пачка.

Яркая Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Сегодня мы с командой «Нового канала» начали снимать новое шоу для вас)) хоть мне и не легко... ведь мы только закончили работу над сезоном #хтозверху... но я справлюсь... благодаря капельницам)) Це Буде шалено", - как всегда, с юмором пишет Никитюк.

Яркая Леся Никитюк на съемках нового шоу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники телеведущей поспешили оставить свои отзывы под ее новыми фото:

"Конфета)"

"Лесь, вам идет розовый!"

"Что за Барби?!"

"Красотка! Тут сама на себя не похожа"

"Так когда-то цветы упаковывали, но красоту не чем не испортишь))"

"Такая куколка!"

"Бозе, какая ты конфетка!"

"Ох какая дамочка, супер!!!"

"Типичная Барби"

"Ну очень красивая и платье!"

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Леся Никитюк засветила аппетитные формы в бикини. Поклонники телеведущей засыпали ее комплиментами, мол, "попа лучше, чем у Ким!"

Также до этого забавная Леся Никитюк устроила банный день с любимым Рафиком.