Лед и пламя: Екатерина Кухар заворожила чувственными кадрами с мужем

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Знаменитая балетная пара снялась в фотосессии для глянца

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар живет в сумасшедшем темпе - танцевальные премьеры по всей стране, съемки и эфиры, интервью и мастер-классы. Танцовщица даже признавалась, что очень хотела бы, чтобы в сутках было больше часов, чтобы все успевать. А всегда рядом с ней и поддерживает ее любимый муж и партнер на сцене Александр Стоянов. Звездная пара украсила страницы декабрьского выпуска глянцевого издания Elle, позируя на эффектных фото.

Несколькими кадрами, которые получились очень чувственными, Екатерина и Александр поделились на своих страничках в Instagram. На черно-белом снимке их лица запечатлены вплотную друг к другу крупным планом - супруги пронзительно смотрят в объектив.

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

В подписи к фото Кухар рассказала, кем для нее является любимый муж и за что она так его любит.

"Лёд и пламя... Инь и янь... Неразлучники... Нам всегда было комфортно вместе...

Друг, партнёр, союзник любовник... Ему важно, чтобы я вкусно поела и это должны быть только самые свежеприготовленные продукты... Если мои ноги устали и болят после пуантов, он всегда сделает массаж и прочувствует каждую мышцу, как опытный и высококлассный массажист. На гастролях он даже готов стать для меня костюмером и закрепить мне на голове диадему, лишь бы не подпускать ко мне посторонних людей. Мужчина, который ради своей любимой женщины готов быть кем угодно.))) Мужчина, который дарит женщине КРЫЛЬЯ! Декабрьский @elle_ukraine уже в продаже! На его страницах наше интервью со @stoianov_aleksandr , в котором мы говорили о семье, любви, балете и наших ценностях..." - поделилась прима-балерина.

Стоянов же выложил фото, на котором они с возлюбленной вот-вот страстно поцелуются в необычной позе.

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Восхищенные поклонники поспешили оставить свои душевные отзывы, желая им счастья и любви навсегда.

инь и янь, повторюсь, великолепно, как вы друг другу подходите внешне!!! Счастья

Невероятно, красиво...Будьте Благословенны всегда и везде.)

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Катенька Вы прекрасны! И прекрасно что рядом с вами такой настоящий мужчина! Ваша пара вдохновляет!

А вы смотритесь вместе на все 100% Вы очень красивая пара!!!

Красивое фото. И пара очень красивая. Обожаем вас

Вам полезло Екатерина с мужчиной

Вы невероятная пара

Катюша,вы просто созданы друг для друга. И это просто великолепно

Вы-любовь и вдохновение

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, Екатерина Кухар в пикантном платье откровенно высказалась о Танцах со звездами 2019.