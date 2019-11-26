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Кто круче? Леся Никитюк устроила "битву нарядов" с Кухар и Джамалой

Lite » Мода 26.11.2019 - 16:32
Кто круче? Леся Никитюк устроила "битву нарядов" с Кухар и Джамалой
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая поставила подписчиков перед непростым выбором самой стильной звезды

Леся Никитюк инициировала "создание" собственной марки одежды под названием "сама шила". Все началось с маминого платья, которое более 30-ти лет пылилось в шкафу. Этим летом предприимчивая Леди Ле решила перешить наряд, который оказался трендовым, и дать ему вторую жизнь. Шоувумен признается, что создает или переделывает одежду не сама, а благодаря костюмерам и своему другу, стилисту Юрию, с которым они придумывают новые образы, а затем смело воплощают их в жизнь. Леся отмечает, что в условиях ограниченного бюджета таким образом можно получить наряд не хуже, чем брендовые вещи! Так, Леди Ле решила устроить в сториз Instagram “битву образов", а в качестве конкуренток выбрала Екатерину Кухар и Джамалу.

Стоит отметить, что телеведущая и прима-балерина действительно запечатлены в одинаковых "голых" платьях. Черный прозрачный наряд, усыпанный черными крупными пайетками, подчеркнул стройные фигуры звезд.

Кто круче? Леся Никитюк устроила &quot;битву нарядов&quot; с Кухар и Джамалой

Фото: Леся Никитюк и Екатерина Кухар (instagram.com/lesia_nikituk)

Кстати, в этом платье Екатерина появилась во время полуфинала шоу Танцы со звездами 2019. Его автором стала художник по костюмам, модельер, которая трудилась не над одним образом участников самого танцевального проекта страны.

Кто круче? Леся Никитюк устроила &quot;битву нарядов&quot; с Кухар и Джамалой

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

На втором коллаже Леся "соревнуется" с Джамалой. Ведущая облачилась в полупрозрачное платье телесного цвета с пайетками, в точности повторяющее изгибы ее стройной фигуры, пикантный разрез акцентирует внимание на длинных стройных ножках.

Кто круче? Леся Никитюк устроила &quot;битву нарядов&quot; с Кухар и Джамалой

Фото: Леся Никитюк и Джамала (instagram.com/lesia_nikituk)

Джамала же выбрала нежно-розовый блестящий ансамбль, который состоит из брюк и блузы-туники с открытыми плечами.

Кто круче? Леся Никитюк устроила &quot;битву нарядов&quot; с Кухар и Джамалой

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики Леси смогли проголосовать за понравившийся образ и выбрать того, кто, по их мнению, выглядит более выигрышно.

Ранее Леся Никитюк показала себя с макияжем и без, а также попросила поклонников написать, в каком амплуа она им импонирует больше.

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Новости Украины ДжамалаЕкатерина КухарЛеся Никитюк
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