Лазурная роскошь: Маша Ефросинина показала идеальный деловой стиль в трендовых оттенках

Маша Ефросинина – обладательница безупречного вкуса и чувства стиля, на нее равняются поклонницы, котрые с интересом изучают образы ведущей и берут на заметку ее модные идеи и комбинации. Теледива умеет одинаково эффектно выглядеть на светском мероприятии, конференции, ведь ведущая часто выступает в качестве мотивационного спикера, и даже дома, где она также привыкла быть эффектной без ущерба для удобства и комфорта. В Instagram Маша показала идеальный весенний деловой образ в светлых тонах и трендовых цветах сезона.

Так, ведущая является послом доброй воли ООН. Она выступила с докладом на специальной встрече Ring the Bell for Gender Equality, посвященной вопросам гендерного равноправия.

Ведущая выбрала для выступления классический двубортный пиджак трендового лазурного оттенка, узкие белоснежные укороченные брюки и водолазку в тон. Она дополнила образ замшевыми лодочками модного оттенка "бискайский зеленый" (согласно описанию Института цвета Pantone).

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Под снимком, на котором Маша изображена на улице, подписчики теледивы оставили для нее комплименты.

Дуже гарна, обожнюю

Идеальная

Красотка

Марійка – красуня

Машенька - Красотка! Как все-таки важно для девушки, женщины - стройная фигура! Сразу - минус несколько лет!

Скриншот комментариев

Напомним, что Маша Ефросинина показала редкий выход в свет с мужем Тимуром Хромаевым. Она также позировала вместе с Катей Осадчей и Юрием Горбуновым на церемонии вручения Шевченковской премии 2020.