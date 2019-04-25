ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Оля Полякова восхитила "ногами от ушей" в ультра коротком платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.04.2019 - 16:12
Оля Полякова восхитила "ногами от ушей" в ультра коротком платье
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова появилась на публике в этом образе дважды

Оля Полякова умеет приятно удивлять поклонников своими супер яркими выходами. Не стало исключение и появление Королевы ночи в суперфинале шоу "Дивовижні люди" на телеканале "Украина". Отметим, что Полякова – одновременно дна из ведущих и экспертов популярного проекта. Финальный эфир выйдет на экраны уже в эту субботу, 27 апреля, в 21:00.

Для финала Полякова выбрала очень яркий и эффектный образ – как всегда, в своем стиле. Так, перед камерами певица блистала в экстремально коротком платье насыщенного зеленого цвета "под хамелеон", который переливается оттенками синего на свету.

Мало того, что платье длины мини, оно также украшено огромным бантом на тали, а также не менее эффектный длинный шлейф, что придает образу в целом изящности.

Оля Полякова

Оля Полякова (фото: ТК "Украина")

Однако главная "изюминка" образа – конечно же, длинные и стройные ножки Поляковой. И выбранное платье как нельзя лучше подчеркивает точеную фигуру украинской исполнительницы.

Экстравагантное платье Оля Полякова дополнила классическими лаковыми лодочками черного цвета. Завершили образ певицы серьги в форме бабочек, кольцо с объемным зеленым камнем и голливудская прическа. В таком наряде Оля выглядит празднично и роскошно.

Оля Полякова восхитила &quot;ногами от ушей&quot; в ультра коротком платье

К слову, отметим, что сегодня, 25 апреля, в центре Киева состоялось открытие "звезды" Оли Поляковой на специальной аллее. Это событие певица посетила вместе со своей старшей дочкой – 14-летней Машей. А вот перед камерами певица блистала в уже знакомом платье "хамелеон". Так что на видео его можно рассмотреть более детально.

Соответствующие ролики были опубликованы в twitter-аккаунте блога MyGlamWish.

Напомним, ранее Маша Ефросинина очаровала точеной фигурой в роскошном платье. Телеведущая также показала свой образ для финала проекта "Дивовижні люди". На Ефросининой - вечернее платье синего цвета, усыпанное пайетками. 

Также до этого Оля Полякова восхитила сеть роскошной фигурой в "платье-кольчуге"

Браво родителям: дочки Оли Поляковой поразили своими талантами (видео) "Волосы как золото": дочь Поляковой покорила ультрамодным образом на Голосі країни 9
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Оля Полякова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь