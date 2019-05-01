Лайфхак для батьків: Оля Полякова показала, як змусити дитину піти спати

Співачка продемонструвала свої педагогічні прийоми
Українська співачка Оля Полякова - щаслива мама двох доньок, причому старша Маша вже підліток, нещодавно дівчинці виповнилося 14 років. Звичайно ж, не обходиться без труднощів і проблем з послухом, однак артистка знайшла свої методи виховання. На своїй сторінці в Instagram Суперблондинка опублікувала відео з "лайфхаком для батьків".
У ролику Оля показала, як можна змусити дитину, яка сидить в телефоні, відкласти його і піти спати.
Співачка каже Маші йти спати, на що та відповідає негативно, продовжуючи щось клацати в телефоні. "Окей, тоді на наступне твоє прохання я відповім так само, - каже зоряна мама. - Що ти там хотіла, кросівки, вокал тобі треба оплачувати..." На що дівчинка з незадоволеним виглядом каже "добраніч" і йде спати, однак попередньо мама забирає у неї телефон.
"Лайфхак для батьків )))" - з гумором підписала відео артистка.
Відео: (instagram.com/polyakovamusic)
Підписники Полякової активно висловлюють свою думку про подібні методи в коментарях. Багато зізналися, що їм цей спосіб також допомагає.
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