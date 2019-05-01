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Лайфхак для батьків: Оля Полякова показала, як змусити дитину піти спати

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.05.2019 - 09:49
Лайфхак для батьків: Оля Полякова показала, як змусити дитину піти спати
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка продемонструвала свої педагогічні прийоми

Українська співачка Оля Полякова - щаслива мама двох доньок, причому старша Маша вже підліток, нещодавно дівчинці виповнилося 14 років. Звичайно ж, не обходиться без труднощів і проблем з послухом, однак артистка знайшла свої методи виховання. На своїй сторінці в Instagram Суперблондинка опублікувала відео з "лайфхаком для батьків".

У ролику Оля показала, як можна змусити дитину, яка сидить в телефоні, відкласти його і піти спати.

Співачка каже Маші йти спати, на що та відповідає негативно, продовжуючи щось клацати в телефоні. "Окей, тоді на наступне твоє прохання я відповім так само, - каже зоряна мама. - Що ти там хотіла, кросівки, вокал тобі треба оплачувати..." На що дівчинка з незадоволеним виглядом каже "добраніч" і йде спати, однак попередньо мама забирає у неї телефон.

"Лайфхак для батьків )))" - з гумором підписала відео артистка.

Відео: (instagram.com/polyakovamusic)

Підписники Полякової активно висловлюють свою думку про подібні методи в коментарях. Багато зізналися, що їм цей спосіб також допомагає.

  • "Ще не довго триватиме, потім скаже нічо мені не треба і все)"
  • "У мене з 16-річним сином не прокатує такий фінт"
  • "Яка слухняна дочка. Мої не реагують, ну або я не тверда у своєму обіцянці і вони це знають"
  • "Божееее, я думала тільки в мене так"
  • "Бідна Маша ахаах"
  • "А я дуже м'яка мама кажу так само як Оля, а все одно купую дочці все, що просить"
  • "Клас, побільше діліться з нами лайфаками виховання"
  • "Супер мама"
  • "Обожнюю Машу"
  • "Спасибі за ідею!) А Маша молодець, відразу зміркувала з приводу прохання)))))"
  • "Коли мама "Королева Ночі" то який там спати))))"
  • "Оля ві така мудра мама і діти слухняні Ві супер в усьому"

Нагадаємо, раніше Оля Полякова умилила душевним фото дочок-красунь.

Ми також писали, що Оля Полякова звела з розуму нескінченними ногами у блискучій сукні.

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