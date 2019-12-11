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Латинские ритмы Насти Каменских и электро-фолк от Onuka: артистки зажгут в эфире шоу Х-фактор

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.12.2019 - 15:31
Латинские ритмы Насти Каменских и электро-фолк от Onuka: артистки зажгут в эфире шоу Х-фактор
Настя Каменских (фото: соцсети артистки)

Уже в конце третьего эфира станут известны имена финалистов

В третьем прямом эфире вокального шоу Х-фактор на СТБ звездным гостем станет популярная электро-фолк-группа Onuka, которая исполнит свой жизнеутверждающий трек Zenit. А также новый суперхит Elefante, который сейчас звучит на волнах радио США, Канады и Мексики и разрывает чарты, на сцене-Х исполнит судья шоу NK Настя Каменских - певица, которая первой среди украинских звезд вышла на международный уровень и покорила Латинскую Америку.

Шестеро участников Х-фактора в этом эфире споют уже по две песни. Одна из них – знаменитый кинохит, а вторая – та, с которой конкурсант, по его мнению, будет выглядеть наиболее выигрышно, чтобы попасть в финал.

Латинские ритмы Насти Каменских и электро-фолк от Onuka: артистки зажгут в эфире шоу Х-фактор

Так, например, Маша Стопник планирует удивить зрителей супертанцевальным хитом, а Элина Иващенко устроит баттл с группой Romax. Антона Вельбоя на этой неделе готовит судья-конкурент Андрей Данилко, который в прошлом эфире попросил Настю Каменских поработать с этим участником. Что из этого получится?

Во время рекламных пауз зрителей уже традиционно ждет эксклюзивный бэкстейдж на страничке СТБ в Facebook, ведущими которого станут победители 9 сезона шоу харизматичные ZBSband.

В конце эфира страна узнает имена финалистов! Кому зрители дадут шанс проявить себя в финале юбилейного сезона, узнаем уже в субботу, 14 декабря, в 19:00 во время 3 прямого эфира шоу Х-фактор на СТБ.

Напомним, сейчас судейские команды выглядят так:

  • Андрей Данилко, категория "Коллективы": группа ROMAX
  • Настя Каменских, категория "Парни": Антон Вельбой
  • Игорь Кондратюк, категория "Девушки": Элина Иващенко, Мария Стопник
  • Оля Полякова, категория "Старше 30-ти": Георгий Колдун, Анна Иваница.
  • Ведущая - Даша Трегубова.
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Новости Украины Настя Каменскихх-факторOnuka
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