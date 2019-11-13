В латексном боди и с мамой: Настя Каменских произвела фурор на "Вечере премьер"

Настя Каменских сейчас ведет очень насыщенную жизнь - совсем недавно певица вернулась из Мексики, где успела отдохнуть с мужем Потапом, а также активно презентовала свой хит Elefante на самых популярных и масштабных телешоу и радио с многомиллионной аудиторией - Central FM, Teleurban, UNO TV, Telehit – Radar Urbano. Кроме того, новый трек артистки попал в ротацию на национальных радио США, Канады и Мексики. И вот она презентовала его и в Киеве - звезда выступила на концерте “Вечер премьер с Екатериной Осадчей”, который состоялся 12 ноября.

Настя вышла на сцену в ярком и откровенном образе Pantera Negra - "черной пантеры". Его изюминкой стали латексный черный боди, колготки в принт анималье, которые подчеркнули идеально стройные ноги артистки, а также яркий трендовый пиджак розового цвета из крокодильей кожи. Волосы она собрала в красивую прическу.

Фото: Настя Каменских (пресс-служба певицы)

"Это невероятное счастье представить сегодня свой новый трек Elefante тут и осознавать, что еще несколько часов назад я пела его для своих слушателей на другом конце земного шара и рассказывала латиноамериканцам про магию украинской сопилки. О таком мечтает каждый артист. Не пропустите эфир и почувствуйте вместе со мной зажигательный драйв Elefante", - прокомментировала счастливая NK.

Фото: Настя Каменских (пресс-служба певицы)

Неожиданным для зрителей сюрпризом стало выступление мамы и крестной мамы Насти - Лидии Каменских (экс-вокалистка хора им. Веревки) и Аллы Кудлай (народная артистка Украины). Они исполнили ироничную композицию "Подруга" о женской дружбе, которую Настя подарила маме на день рождения. Автором слов и музыки выступил ее супруг Алексей Потапенко (Потап).

Фото: Настя Каменских (пресс-служба певицы)

По словам артистки, им с Потапом удалось исполнить маленькую мечту своих родных: "Мама давно с крестной обсуждали идею спеть вместе. А мы с Лешей об этом знали. И мамин день рождения стал идеальным поводом для такого сюрприза - воплотить их маленькую мечту в реальность. Для меня семья будет всегда на первом месте, а видеть их горящие глаза было невероятным счастьем".

Фото: Настя Каменских с мамой Лидией и крестной Аллой Кудлай (instagram.com/kamenskux)

Мама певицы не смогла сдержать своих эмоций.

"Это был очень неожиданный подарок. Но больший подарок для меня, конечно же, моя дочь и то, каких успехов и вершин она достигла. Выступать с ней сегодня на одной сцене большая гордость для нас", - отметила Лидия Каменских.

Фото: Алла Кудлай и Лидия Каменских (пресс-служба певицы)

Отметим, что мама Каменских выглядела очень стильно и модно - женщина вышла на сцену в голубом удлиненном жакете, рваных джинсах и ботильонах на шпильках из денима. Талию она подчеркнула золотистым поясом с розовой надписью, а в качестве аксессуара использовала латексные розовые перчатки без пальцев.

Фото: Алла Кудлай и Лидия Каменских (пресс-служба певицы)

Напомним, что трек Elefante - это уникальный фьюжн этнических мотивов разных культур на 3 языках: украинском, английском и испанском, который певица выучила всего за 4 месяца. Мелодичная украинская сопилка с традиционными латиноамериканскими битами создают атмосферу праздничного карнавала.

Ранее Настя Каменских заинтриговала фото в редакции мексиканского Playboy и пообещала поклонникам нечто интересное и горячее.