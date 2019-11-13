В латексному боді і з мамою: Настя Каменських справила фурор на "Вечорі прем'єр"

Настя Каменських зараз веде дуже насичене життя - зовсім нещодавно співачка повернулася з Мексики, де встигла відпочити з чоловіком Потапом, а також активно презентувала свій хіт Elefante на найпопулярніших і масштабних телешоу і радіо з багатомільйонною аудиторією - Central FM, Teleurban, UNO TV, Telehit – Radar Urbano. Крім того, новий трек артистки потрапив в ротацію на національних радіо США, Канади і Мексики. І ось вона презентувала його і в Києві - зірка виступила на концерті "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою", який відбувся 12 листопада.

Настя вийшла на сцену в яскравому і відвертому образі Pantera Negra - "чорної пантери". Його родзинкою стали латексний чорний боді, колготки в принт анімальє, які підкреслили ідеально стрункі ноги артистки, а також яскравий трендовий піджак рожевого кольору з крокодилячої шкіри. Волосся вона зібрала в красиву зачіску.

Фото: Настя Каменських (прес-служба співачки)

"Це неймовірне щастя представити сьогодні свій новий трек Elefante тут і усвідомлювати, що ще кілька годин тому я співала його для своїх слухачів на іншому кінці земної кулі і розповідала латиноамериканцям про магію української сопілки. Про таке мріє кожен артист. Не пропустіть ефір і відчуйте разом зі мною запальний драйв Elefante", - прокоментувала щаслива NK.

Фото: Настя Каменських (прес-служба співачки)

Несподіваним сюрпризом для глядачів став виступ мами і хрещеної мами Насті - Лідії Каменських (екс-вокалістка хору їм. Мотузки) та Алли Кудлай (народна артистка України). Вони виконали іронічну пісню "Подруга" про жіночу дружбу, яку Настя подарувала мамі на день народження. Автором слів і музики виступив її чоловік Олексій Потапенко (Потап).

Фото: Настя Каменських (прес-служба співачки)

За словами артистки, їм з Потапом вдалося виконати маленьку мрію своїх рідних: "Мама давно з хресної обговорювали ідею заспівати разом. А ми з Льошею про це знали. І мамин день народження став ідеальним приводом для такого сюрпризу - втілити їх маленьку мрію в реальність. Для мене сім'я буде завжди на першому місці, а бачити їх палаючі очі було неймовірним щастям".

Фото: Настя Каменських з мамою Лідією і хрещеною Аллою Кудлай (instagram.com/kamenskux)

Мама співачки не змогла стримати своїх емоцій.

"Це був дуже несподіваний подарунок. Але більший подарунок для мене, звичайно ж, моя дочка й те, яких успіхів і вершин вона досягла. Виступати з нею сьогодні на одній сцені велика гордість для нас", - зазначила Лідія Каменських.

Фото: Алла Кудлай та Лідія Каменських (прес-служба співачки)

Зазначимо, що мама Каменських виглядала дуже стильно і модно - жінка вийшла на сцену в блакитному подовженому жакеті, рваних джинсах і ботильйонах на шпильках з деніму. Талію вона підкреслила золотистим поясом з рожевим написом, а в якості аксесуара використала латексні рожеві рукавички без пальців.

Фото: Алла Кудлай та Лідія Каменських (прес-служба співачки)

Нагадаємо, що трек Elefante - це унікальний ф'южн етнічних мотивів різних культур на 3 мовах: українською, англійською та іспанською, яку співачка вивчила всього за 4 місяці. Мелодійна українська сопілка з традиційними латиноамериканськими бітами створюють атмосферу святкового карнавалу.

Раніше Настя Каменських заінтригувала фото в редакції мексиканського Playboy і пообіцяла шанувальникам щось цікаве і гаряче.