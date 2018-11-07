Ласточкин рассказал о предложениях интима от мужчин (видео)

Видео: выпуск шоу "Слава+" с Игорем Ласточкиным (youtube.com/Люкс ФМ)

Украинский комедийный актер, шоумен, а также участник популярного украинского ТВ-шоу "Танцы со звездами" Игорь Ласточкин, который недавно снимался с семьей в фотосессии для известного украинского глянца, стал звездным гостем самого последнего выпуска шоу "Слава+" в эфире радиостанции "Люкс ФМ". Интервью получилось очень откровенным, поскольку во время эфира с ведущим Славой Деминым Ласточкин поделился весьма пикантной историей, которая с ним произошла во время общения в соцсети. Юморист рассказал, как ему неоднократно писали парни и мужчины с недвусмысленными интимными предложениями. Видео с записью программы было опубликовано на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Скриншот видео (youtube.com/Люкс ФМ)

"Один даже предложил: "Можно к вам по одному такому вопросу обратиться?". Я говорю: "Если по делу, то давай. Он: "Да, по делу. Тут такое дело... Я очень сильно хочу сделать вам приятно", – с улыбкой вспоминает Игорь.

Но все-таки шоумен не согласился на безумное предложение парня и, как культурный человек, обошелся без грубости и хамства. Актер ответил любвеобильному мужчине, что имеет иную ориентацию и извинился перед ним.

Скриншот видео (youtube.com/Люкс ФМ)

"Я нормально к вам отношусь, но не попал ты с этим. Я не по этим делам вообще", – сказал Игорь Ласточкин.

А еще в этом выпуске радио-шоу комедиант рассказал много других интересных моментов о своей жизни и творчестве.

Напомним, на "Танцах со звездами" Никитюк стала Барби, а Ласточкин отцом Гарри Поттера.

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