Ласточкiн розповів про пропозиції інтиму від чоловіків (відео)

Відео: випуск шоу "Слава+" з Ігорем Ласточкiним (youtube.com/Люкс ФМ)

Український комедійний актор, шоумен, а також учасник популярного українського ТБ-шоу "Танці з зірками" Ігор Ласточкiн, що нещодавно знімався з родиною у фотосесії для відомого українського глянцю, став зірковим гостем останнього випуску шоу "Слава+" в ефірі радіостанції "Люкс ФМ". Інтерв'ю вийшло дуже відвертим, оскільки під час ефіру з ведучим Славою Дьоміним Ласточкiн поділився вельми пікантною історією, яка з ним сталася під час спілкування в соцмережі. Гуморист розповів, як йому неодноразово писали хлопці і чоловіки з недвозначними інтимними пропозиціями. Відео із записом програми було опубліковано на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Скріншот відео (youtube.com/Люкс ФМ)

"Один навіть запропонував: "Можна до вас по одному такому питанню звернутися?". Я кажу: "Якщо по справі, то давай. Він: "Так, по справі. Тут така справа... Я дуже сильно хочу зробити вам приємно", – з посмішкою згадує Ігор.

Але все-таки шоумен не погодився на божевільну пропозицію хлопця і, як культурна людина, обійшовся без грубості і хамства. Актор відповів велелюбного чоловіка, що має іншу орієнтацію і вибачився перед ним.

Скріншот відео (youtube.com/Люкс ФМ)

"Я нормально до вас ставлюся, але не потрапив ти з цим. Я не по цих справах взагалі", – сказав Ігор Ластівчин.

А ще в цьому випуску радіо-шоу комедіант розповів багато інших цікавих моментів про своє життя і творчість.

Нагадаємо, на "Танцях з зірками" Никитюк стала Барбі, а Ластівчин батьком Гаррі Поттера.

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