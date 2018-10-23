Семья в сборе: Игорь Ласточкин показал жену и сына

Фото: Игорь Ласточкин с женой (instagram.com/lastochkin_igor)

В интервью для издания Ласточкин восторженно рассказал о супругу и о том, как она занимается сыном

Тренер "Лиги смеха", шоумен и ведущий ТВ-шоу "Игры приколов" Игорь Ласточкин вместе со своей семьей снялся в фотосессии. Вместе со своей женой Анной и четырехлетним сыном Радмиром звезда появился на обложке популярного украинского глянца "Viva".

На снимке для обложки улыбающийся Игорь Ласточкин позирует в клетчатом костюме и цветной галстуке рядом с женой, которая в белом сарафане, на Радмире надет черный костюме и синей рубашке.

Фото: Игорь Ласточкин с семьей на обложке журнала (Viva)

Кроме того, шоумен дал интервью для журнала, в котором признался, что жена его ревнивая, но он старается не давать поводов.

"Наверное, ревнует меня Аня, потому что мне сейчас много пишут, лайкают, добавляются в друзья. Ну а ей, конечно, это не нравится. Но я стараюсь не давать никаких поводов для ревности", - поделился Ласточкин.

Также Игорь восторженно рассказывал, как жена занимается воспитанием малыша. По профессии Анна финансист, но с переездом семьи Лсточкиных в Киев из Днепра, женщина решила полностью посвятить себя семье.

"Жена его в сад классного определила: там и речи, и развивашки всевозможные, и активности. Аня сыну показывает папу по телевизору, он смотрит и начинает тоже петь, танцевать и говорит: "Я концерт устраиваю. Да, я сейчас буду петь, а вы мне потом будете хлопать", - рассказал Игорь.

Кстати, на "Танцах со звездами" Никитюк стала Барби, а Ласточкин отцом Гарри Поттера.

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