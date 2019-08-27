Лакшери-шмакшери и помощник: Леся Никитюк похвасталась роскошным отдыхом в Турции (видео)

Леся Никитюк любит баловать поклонников десятками фото и видео в сториз на своей страничке в сети instagram. И похоже, что в ближайшее время многотысячная армия поклонников только и будет, что успевать следить за обновлениями Леси. Выяснилось, что украинская телеведущая, которая ранее откровенно призналась в детских комплексах, наконец отправилась на заслуженный отдыха. В качестве места релакса Никитюк выбрала популярный город-курорт Бодрум в Турции, который омывается водами Средиземного моря. Не успела Леся заселиться, как уже показала поклонникам множество видео с деталями своего “лакшери-номера”.

При этом Леся отметила, что на отдых она отправилась всей семьей. На одном из опубликованных видео видим также и маму телеведущей.

К слову, снимать свои видео Никитюк начала еще в аэропорту. Конечно же, украинская телеведущая уже “по традиции” заглянула и в магазин “дьюти фри”, где протестировала несколько ароматов. Более того, именно в магазине Никитюк решила похвастаться свежестью своего лица. Так, ведущая сделала фото, на котором позирует без макияжа. Кроме того, даже без фильтра!

Леся Никитюк без макияжа (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ну а далее “посыпались” видео с отдыха. Никитюк показала свою роскошную двухэтажную виллу - с террасой, персональным бассейном и красивым видом.

“Граждане, проживающие на виллах лакшери-шмакшери, поприветствуйте новых соседей. Леся Ивановна ворвалась в ВИП-класс! А шо, могу себе позволить! Столько пахать! Да, ребятушки, так выглядит отдых в правильном отеле”, - комментирует Леся.

Более того, у Никитюк также на время отдыха если личный помощник - так называемый батлер.

“Он будет помогать мне намазывать крем”, - смеется Никитюк. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-блоге MyGlamWish.

Также Никитюк успела и фигурой в купальнике похвастаться.

Никитюк в купальнике во время отдыха в Турции (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк в бассейне похвасталась идеальными формами в полосатом купальнике. Телеведущая тогда отдыхала с подругами в Киеве.

А еще, Леся делится с блоге снимками необычных мест Украины, которые она посещает путешествуя в рамках проекта "Ле маршрутка". Ведущая показала фанатам озеро розового цвета, которое сравнила с арбузным фрешем.