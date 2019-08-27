Лакшері-шмакшери і помічник: Леся Нікітюк похвалилася розкішним відпочинком в Туреччині (відео)

Леся Нікітюк любить балувати шанувальників десятками фото і відео в сторіз на своїй сторінці в мережі instagram. І схоже, що найближчим часом багатотисячна армія шанувальників тільки й буде, що встигати слідкувати за оновленнями Лесі. З'ясувалося, що українська телеведуча, яка раніше відверто зізналася в дитячих комплексах, нарешті вирушила на заслужений відпочинку. В якості місця релаксу Нікітюк вибрала популярний місто-курорт Бодрум в Туреччині, який омивається водами Середземного моря. Не встигла Леся заселитися, як вже показала шанувальникам безліч відео з деталями свого "лакшері-номера".

При цьому Леся зазначила, що вона вирушила на відпочинок всією сім'єю. На одному з опублікованих відео бачимо також і маму телеведучої.

До речі, знімати свої відео Нікітюк почала ще в аеропорту. Звичайно ж, українська телеведуча вже "за традицією" і заглянула в магазин "дьюті фрі", де протестувала кілька ароматів. Більш того, саме в магазині Никитюк вирішила похвалитися свіжістю свого обличчя. Так, ведуча зробила фото, на якому позує без макіяжу. Крім того, навіть без фільтра!

Леся Нікітюк без макіяжу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ну а далі "посипалися" відео з відпочинку. Нікітюк показала свою розкішну двоповерхову віллу - з терасою, персональним басейном і красивим видом.

“Громадяни, які проживають на віллах лакшері-шмакшери, привітайте нових сусідів. Леся Іванівна увірвалася у ВІП-клас! А шо, можу собі дозволити! Стільки пахати! Так виглядає відпочинок в правильному готелі", - коментує Леся.

Більш того, у Нікітюк також на час відпочинку якщо особистий помічник - так званий батлер.

"Він буде допомагати мені намазувати крем", - сміється Нікітюк. Відповідне відео було опубліковано в twitter-блозі MyGlamWish.

Також Нікітюк встигла і фігурою в купальнику похвалитися.

Нікітюк в купальнику під час відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в басейні похвалилася ідеальними формами в смугастому купальнику. Телеведуча тоді відпочивала з подругами в Києві.

А ще, Леся ділиться з блозі знімками незвичайних місць України, які вона відвідує подорожуючи в рамках проекту "Ле маршрутка". Ведуча показала фанатам озеро рожевого кольору, яка порівняла з кавуновим фрешем.