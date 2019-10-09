Lady in red: Могилевская в "страстном" платье сверкнула шикарной грудью

Поклонники оценили чувственный образ певицы
Наталья Могилевская обожает носить женственные наряды – певицу часто можно увидеть в романтических платьях с цветочным принтом и эффектных коктейльных аутфитах. Она не упускает возможности подчеркнуть свою привлекательность, и у нее это отлично получается! Так, на новом снимке в Instagram звезда предстала перед поклонниками в алом шелковом платье на тонких бретелях.
Наряд "страстного" оттенка подчеркнул аппетитную грудь певицы. Она дополнила чувственный образ длинными свисающими золотыми серьгами. Наталья в блаженстве и умиротворении прикрыла глаза и выглядела сексуально и нежно одновременно.
Поклонникам трудно было пройти мимо эффектного кадра со своей любимицей. Они не устояли и сделали Натальи массу комплиментов.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Скриншот комментариев
Ранее Наталья Могилевская уже публиковала несколько фото в чувственном образе, сделанных в рамках одного фотосета. На портретном снимке она в упор смотрит в камеру – чувственный и открытый взгляд придал образу звезды особую трепетность. На другом кадре она запечатлена в красном плаще с "леопардовым" принтом.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Именно в этих аутфитах она предстала перед поклонниками в лирик-видео к новой песне "Покохала".
Видео: YouTube/ Mogylevskaya
Напомним, что Наталья Могилевская пришла в восторг от чувственного кавера Регины Тодоренко на свой хит.
К слову, Наталья Могилевская очаровала сеть нежным фото с Владом Ямой.