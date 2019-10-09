Lady in red: Могилевская в "страстном" платье сверкнула шикарной грудью

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники оценили чувственный образ певицы

Наталья Могилевская обожает носить женственные наряды – певицу часто можно увидеть в романтических платьях с цветочным принтом и эффектных коктейльных аутфитах. Она не упускает возможности подчеркнуть свою привлекательность, и у нее это отлично получается! Так, на новом снимке в Instagram звезда предстала перед поклонниками в алом шелковом платье на тонких бретелях.

Наряд "страстного" оттенка подчеркнул аппетитную грудь певицы. Она дополнила чувственный образ длинными свисающими золотыми серьгами. Наталья в блаженстве и умиротворении прикрыла глаза и выглядела сексуально и нежно одновременно.

Поклонникам трудно было пройти мимо эффектного кадра со своей любимицей. Они не устояли и сделали Натальи массу комплиментов.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Натали, ты супер красотка

Красивая

Супер жінка

Все фото из этой серии можно объединить одним словом – Сексуальность. Именно оно первым приходит на ум при взгляде на эти снимки, вот правда, но не та, которую пытаются показать, а другая, которую невозможно спрятать...

Волшебная

Прекрасна

Lady in Red

Вы прекрасна!

Красивая и неповторимая!

Скриншот комментариев

Ранее Наталья Могилевская уже публиковала несколько фото в чувственном образе, сделанных в рамках одного фотосета. На портретном снимке она в упор смотрит в камеру – чувственный и открытый взгляд придал образу звезды особую трепетность. На другом кадре она запечатлена в красном плаще с "леопардовым" принтом.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Именно в этих аутфитах она предстала перед поклонниками в лирик-видео к новой песне "Покохала".

Видео: YouTube/ Mogylevskaya

Напомним, что Наталья Могилевская пришла в восторг от чувственного кавера Регины Тодоренко на свой хит.

К слову, Наталья Могилевская очаровала сеть нежным фото с Владом Ямой.