Lady in red: Могилевська в "пристрасній" сукні блиснула шикарним бюстом

Шанувальники оцінили чуттєвий образ співачки
Наталя Могилевська обожнює носити жіночні вбрання – співачку часто можна побачити у романтичних сукнях з квітковим принтом і ефектних коктейльних аутфітах. Вона не упускає можливості підкреслити свою привабливість, і в неї це чудово виходить! Так, на новому знімку в Instagram зірка постала перед шанувальниками у червоному шовковому платті на тонких бретелях.
Вбрання "пристрасного" відтінку підкреслило апетитні груди співачки. Вона доповнила чуттєвий образ довгими звисаючими золотими сережками. Наталя в блаженстві і умиротворенні прикрила очі і виглядала сексуально і ніжно одночасно.
Прихильникам важко було пройти повз ефектний кадр зі своєю улюбленицею. Вони не встояли і зробили Наталії масу компліментів.
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Скріншот коментарів
Раніше Наталія Могилевська вже публікувала кілька фото в чуттєвому образі, зроблених в рамках одного фотосету. На портретному знімку вона дивиться просто в камеру – чуттєвий і відкритий погляд надав образу зірки особливого шарму. На іншому кадрі вона відображена в червоному плащі з "леопардовим" принтом.
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Саме в цих аутфітах вона постала перед шанувальниками у лірик-відео до нової пісні "Покохала".
Відео: YouTube/ Mogylevskaya
Нагадаємо, що Наталя Могилевська прийшла в захват від чуттєвого каверу Регіни Тодоренко на свій хіт.
До речі, Наталя Могилевська зачарувала мережу ніжним фото з Владом Ямою.