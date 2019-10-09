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Lady in red: Могилевська в "пристрасній" сукні блиснула шикарним бюстом

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.10.2019 - 10:56
Lady in red: Могилевська в "пристрасній" сукні блиснула шикарним бюстом
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники оцінили чуттєвий образ співачки

Наталя Могилевська обожнює носити жіночні вбрання – співачку часто можна побачити у романтичних сукнях з квітковим принтом і ефектних коктейльних аутфітах. Вона не упускає можливості підкреслити свою привабливість, і в неї це чудово виходить! Так, на новому знімку в Instagram зірка постала перед шанувальниками у червоному шовковому платті на тонких бретелях.

Вбрання "пристрасного" відтінку підкреслило апетитні груди співачки. Вона доповнила чуттєвий образ довгими звисаючими золотими сережками. Наталя в блаженстві і умиротворенні прикрила очі і виглядала сексуально і ніжно одночасно.

Прихильникам важко було пройти повз ефектний кадр зі своєю улюбленицею. Вони не встояли і зробили Наталії масу компліментів.

Lady in red: Могилевська в &quot;пристрасній&quot; сукні блиснула шикарним бюстом

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

  • Наталі, ти супер красуня
  • Красива
  • Супер жінка
  • Всі фото з цієї серії можна об'єднати одним словом – Сексуальність. Саме він першим приходить на думку при погляді на ці знімки, от правда, але не та, яку намагаються показати, а інша, яку неможливо сховати...
  • Чарівна
  • Прекрасна
  • Lady in Red
  • Ви прекрасна!
  • Красива і неповторна!

Скріншот коментарів

Раніше Наталія Могилевська вже публікувала кілька фото в чуттєвому образі, зроблених в рамках одного фотосету. На портретному знімку вона дивиться просто в камеру – чуттєвий і відкритий погляд надав образу зірки особливого шарму. На іншому кадрі вона відображена в червоному плащі з "леопардовим" принтом.

Lady in red: Могилевська в &quot;пристрасній&quot; сукні блиснула шикарним бюстом

Lady in red: Могилевська в &quot;пристрасній&quot; сукні блиснула шикарним бюстом

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Саме в цих аутфітах вона постала перед шанувальниками у лірик-відео до нової пісні "Покохала".

Відео: YouTube/ Mogylevskaya

Нагадаємо, що Наталя Могилевська прийшла в захват від чуттєвого каверу Регіни Тодоренко на свій хіт.

До речі, Наталя Могилевська зачарувала мережу ніжним фото з Владом Ямою.

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