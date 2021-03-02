Квиткова ответила хейтерам по поводу беременности: спешу быть полненькой

Она также опубликовала селфи в салоне автомобиля, на котором скрывает свои формы.

"Мой самый любимый вид комментариев сейчас — это "она все преувеличивает и спешит быть беременной, выпадаю с ее сторис", — делится звезда.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Также Квиткова рассказала, какие у нее были замеры до беременности и на 20-й неделе.

До беременности:

Рост 165

Грудь 75

Талия 59

Бедра 94

Актуальные замеры:

Грудь 85

Талия 87

Бедра 110

"Если бы я могла оставаться в своем 36-м размере и носить верх ХS, я бы с радостью это делала, комментаторы мои любимые. Тут скорее я спешу быть полненькой, а не беременной. Посылаю всю свою любовь тем, кто обожает меня уколоть, поддеть в чем-то и всегда знают мою жизнь лучше, чем я. Спасибо, что вы моя самая внимательная и преданная аудитория", — добавила знаменитость.

Беременная Даша Квиткова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)