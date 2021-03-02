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Квіткова відповіла хейтерам з приводу вагітності: поспішаю бути повненькою

Автор: Анна Кисельова

Дружина героя реаліті-шоу "Холостяк 9" Микити Добриніна Даша Квіткова написала величезний пост для хейтерів її вагітності. Зараз дівчина перебуває на 20-му тижні, але користувачі мережі вважають, що знаменитість прагне виглядати "вагітніше", ніж є насправді.

Відповідь хейтерам Даша Квіткова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Вона також опублікувала селфі в салоні автомобіля, на якому приховує свої форми.

"Мій найулюбленіший вид коментарів зараз — це "вона все перебільшує і поспішає бути вагітною, випадаю з її сторіс", — ділиться зірка.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Також Квіткова розповіла, які у неї були заміри до вагітності та на 20-му тижні.

До вагітності:

  • Зріст 165
  • Груди 75
  • Талія 59
  • Стегна 94

Актуальні виміри:

  • Груди 85
  • Талія 87
  • Стегна 110

"Якби я могла залишатися у своєму 36-му розмірі та носити верх ХЅ, я б з радістю це робила, коментатори мої улюблені. Тут скоріше я поспішаю бути повненькою, а не вагітною. Посилаю всю свою любов тим, хто обожнює мене вколоти, підчепити в чомусь і завжди знають моє життя краще, ніж я. Дякую, що ви моя найуважніша і найвідданіша аудиторія", — додала знаменитість.

Вагітна Даша Квіткова та Микита Добринін (фото: instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, що раніше Квіткова розповіла, коли народить первістка.

Як ми раніше писали, 22-річна зірка Дар'я Квіткова розповіла, що вагітність їй дається зовсім нелегко і перші місяці її переслідував жахливий токсикоз.

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Новини України ХолостякМикита ДобринінбеременностьДаша Квиткова
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