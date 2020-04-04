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Квадратная Регина: Тодоренко подвергалась критике в сети из-за своего наряда

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Ведущая привела пример критических замечаний в свой адрес

Жизнерадостная Регина Тодоренко не падает духом даже на карантине и не дает впасть в уныние своим поклонникам. Она продолжает сниматься в российском развлекательном шоу "Маска", придерживаясь всех норм и правил безопасности во время съемочного процесса, и радовать кокетливыми луками с экранов. Кроме того, ведущая продолжает баловать поклонников уже отснятыми и смонтированными выпусками авторского шоу "Пятница с Региной", она также поделились закулисными кадрами с подписчиками в Instagram.

На видео Регина эмоционально поет песню под аккомпанемент звездной гостьи Клавы Коки. На ведущей – красный топ с плотной чашкой и кожаные широкие шорты с завышенной талией.

Ведущая решила оригинально прорекламировать новый выпуск своей программы: "Срочно! "Квадратная Регина, зачем ногу задираешь, тьфу, толстуха" - написала она, тем самым привлекая вниманию аудиторию.

Стоит отметить, что не слишком удачный выбор наряда действительно повлек за собой массу критических комментариев от подписчиков звезды, хотя многие поддержали Регину.

  • Шорты ужасно на вас смотрятся. Куда фигура пропала?
  • Региночка, голос сильный! Почему, если знаешь, что с фигурой проблемы, надеваешь такие луки
  • Регина, вы очень позитивная, яркая, красивая! На вас очень приятно смотреть
  • Да тут не с фигурой проблемы, как тут пишут некоторые. Такие шорты любую эталонную фигуру сделают квадратной. Мода какая-то жуткая
  • Регина молодец! Обожаю! Главное самой получать кайф от жизни! А что о тебе говорят другие, их проблемы
  • Такая классная! Прям балдею от вашей жизнерадостности
  • Всегда красотка

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко предстала перед поклонниками в образе "настоящей принцессы" около кареты.

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