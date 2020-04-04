Квадратна Регіна: Тодоренко піддавалася критиці в мережі через вбрання

Ведуча навела приклад критичних зауважень на свою адресу
Життєрадісна Регіна Тодоренко не падає духом навіть на карантині і не дає впасти у зневіру своїм шанувальникам. Вона продовжує зніматися в російському розважальному шоу "Маска", дотримуючись всіх норм і правил безпеки під час знімального процесу, і радувати кокетливими луками з екранів. Крім того, ведуча продовжує балувати шанувальників вже відзнятими і змонтованими випусками авторського шоу "П'ятниця з Регіною", а також поділилися закулісними кадрами з передплатниками в Instagram.
На відео Регіна емоційно співає пісню під акомпанемент зіркової гості Клави Коки. На ведучый – червоний топ з щільною чашкою і широкі шкіряні шорти із завищеною талією.
Ведуча вирішила оригінально прорекламувати новий випуск своєї програми: "Терміново! "Квадратна Регіна, навіщо ногу задираешь, тьху, товстуха" - написала вона, тим самим привертаючи уваги аудиторії.
Варто зазначити, що не дуже вдалий вибір наряду дійсно спричинив за собою масу критичних коментарів від підписників зірки, хоча багато з них підтримали Регіну.
Скріншот коментарів
Раніше Регіна Тодоренко постала перед шанувальниками в образі "справжньої принцеси" біля карети.