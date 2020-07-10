В купальнике и без макияжа: Настя Каменских покорила натуральной красотой на летнем кадре

На сцене Настя Каменских - настоящая дива и роковая красотка, однако в повседневной жизни звезда часто обходится без макияжа и любит примерять удобные луки. Так, на днях певица предстала в образе милой деревенской девушки - для полной атмосферы она даже позировала босиком! Свою пятницу Настя начала на релаксе - они с Потапом живут в частном доме с большим двором и бассейном, где можно прекрасно отдохнуть летом.

Счастливая артистка поделилась в сети милым летним кадром, на котором она запечатлена в ярко-розовом купальнике. Сверху Каменских накинула прозрачную черную накидку и сделала интересное селфи, подняв камеру вверх. Волосы она собрала в хвост, а также не стала краситься, демонстрируя свою натуральную красоту.

"Доброе утро пятницы. Как у вас дела? Какие планы на эти выходные?" - поинтересовалась Настя у поклонников.

Настя Каменских в бикини показала свое утро (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловеры с удовольствием делятся своими планами, а также восхищаются красотой артистки.

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Застряну в СПА-салоні

@kamenskux вы просто красотка. мы Вас любим очень

Вау

красоточка

Провести Свекра едет за границу, и развиваться

Настенька, ты самая красивая женщина в Украине. Так держать!!!!

настюша, ты прелесть, слов нет, красотулька

Привіт! Буду завтра крутити закрутки на зиму

Наша украиночка

Шикарна

Скриншот комментариев

Ранее загадочная Настя Каменских в прозрачном наряде заворожила магнетизмом на атмосферных фото.