Йога для рук: Настя Каменских рассекретила особую гимнастику для гармонии и тонуса

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица поделилась советами, как стать энергичнее и более наполненными

Настя Каменских не дает поклонникам заскучать. Энергичная певица проводит с ними совместные онлайн тренировки и устраивает увлекательные "карантинники" с песнями и задушевными разговорами. Она возродила свой NK-влог, который несколько забросила из-за тотальной занятости и плотного концертного графика, но карантин позволил Насти вновь вернуться к любимым занятиям. Кроме того, певица решила устроить марафон, который поможет приобрести жизненный баланс и стать лучшей версией себя.

Так, каждый день звезда ассоциирует с определенным цветом. Например, красный - цвет энергии, радости, скорости и динамики. Певица посоветовала отыскать 10 любимых вещей этого оттенка и поставить их на видное место. Или составить лук либо сделать макияж с применением цвета дня, и с удовольствием ловить свое отражение в зеркале.

"Включите National Geographic, YouTube или любой другой ресурс и смотрите видео или фильмы об океане, море, озерах, горах и лесах. Смотрите на воду. Природа всегда наполняет душу энергией, даже если смотрим на нее через экран", - поделилась секретом умиротворение Настя.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица напомнила, как важно почаще говорить родным о своих чувствах и даже просто мысленно заключать в объятия.

"Вишенкой на торте" стала особая гимнастика для пальцев – йога для рук под названием "мудры". Она наглядно показала два простых и действенных упражнения, которые помогут правильно распределить энергетические потоки в теле.

"Напишите в вашем блокноте список того, что приносит энергию именно вам: например, фитнес, пробежка, полезный завтрак, поцелуй любимого, объятия с близкими, песня... Чем длиннее список - тем лучше!" - посоветовала звезда.

Ранее Настя Каменских зажгла на камеру, показав оригинальный танец с подушками вместо платья.