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Бабочки в моем животе: Слава Каминская заинтриговала планами на будущее

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.02.2020 - 14:28
Бабочки в моем животе: Слава Каминская заинтриговала планами на будущее
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица эффектно позировала на подоконнике

Рыжая Слава Каминская из НеАнгелов недавно побывала в Испании, где погуляла по атмосферной Барселоне, а также посетила особое место силы - монастырь Монсеррат, где загадала желание возле иконы Черной Мадонны. Певица в последнее время будоражит воображение поклонников намеками на свою личную жизнь - так, в одном из интревью на вопрос о том, есть ли у нее сейчас мужчина и знаком ли он с детьми, звезда ответила утвердительно.

Однако личность своего таинственного возлюбленного Слава пока что не раскрывает. Новым снимком в Instagram она снова заинтриговала фанов намеком на влюбленность. На фото артистка в облегающем черном платье и леопардовых ботильонах на каблуке сидит на подоконнике и задумчиво смотрит в окно.

А в подписи к кадру Каминская рассказала о своем настроении и планах на будущее.

"Настроение: задумчивое. Планы на будущее: погадать на ромашке, чьи бабочки в моем животе", - загадочно написала исполнительница.

Бабочки в моем животе: Слава Каминская заинтриговала планами на будущее

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Фолловеры принялись осыпать Славу комплиментами и восхищаться атмосферным фото в комментариях.

  • Яке ж худе
  • самая прекрасная, утонченная
  • Атмосферно, бестия
  • Очень красивое фото!!!!элегантно,сдержанно!!!!
  • Красавица
  • Идеал фигуры
  • Ха-ха, ромашки, ромашки
  • Только сильным по плечу все трудности. Только сильные духом могут вынести все испытания! Жизнь продолжается!!! Счастье впереди, нужно упорно идти вперёд! Бабочки в животе - это прекрасно!!!
  • Очень милое фото, Слава)
  • Красоточка
  • Будут танцы
  • Ой, опять гадать не перегадать

Бабочки в моем животе: Слава Каминская заинтриговала планами на будущее

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава Каминская рассказала о съемках в откровенных сценах в фильме "Голая правда".

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