Бабочки в моем животе: Слава Каминская заинтриговала планами на будущее

Певица эффектно позировала на подоконнике
Рыжая Слава Каминская из НеАнгелов недавно побывала в Испании, где погуляла по атмосферной Барселоне, а также посетила особое место силы - монастырь Монсеррат, где загадала желание возле иконы Черной Мадонны. Певица в последнее время будоражит воображение поклонников намеками на свою личную жизнь - так, в одном из интревью на вопрос о том, есть ли у нее сейчас мужчина и знаком ли он с детьми, звезда ответила утвердительно.
Однако личность своего таинственного возлюбленного Слава пока что не раскрывает. Новым снимком в Instagram она снова заинтриговала фанов намеком на влюбленность. На фото артистка в облегающем черном платье и леопардовых ботильонах на каблуке сидит на подоконнике и задумчиво смотрит в окно.
А в подписи к кадру Каминская рассказала о своем настроении и планах на будущее.
"Настроение: задумчивое. Планы на будущее: погадать на ромашке, чьи бабочки в моем животе", - загадочно написала исполнительница.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Фолловеры принялись осыпать Славу комплиментами и восхищаться атмосферным фото в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Напомним, ранее Слава Каминская рассказала о съемках в откровенных сценах в фильме "Голая правда".