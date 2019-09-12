Кубинские ритмы: MONATIK представил яркий клип о свободе "Каждый раз"

Популярный украинский артист MONATIK, который недавно рассказал, когда наконец покажет лица своих сыновей, презентовал долгожданный новый клип на песню "Каждый раз". Ролик, который был опубликован на официальном Youtube-канале музыканта, был снят на колоритной Кубе.

Соответственно и работа получилась очень яркой и атмосферной, с зажигательными танцами, живописными видами и горячими красотками.

Режиссером клипа стала украинская клипмейкер Таню Муиньо, которая снимала и некоторые другие видеоролики Монатика.

О чем может быть видео с "острова свободы"? Конечно, о свободе!

Кадр из клипа (youtube.com/MONATIK)

"Эта видеоработа как раз о том, что мы пытаемся отыскать и приобрести: о свободе. Свободе мышления, движения, свободе выбора. Неважно, что снаружи: развалины, трещины, трущобы, роскошь или лоск. Важно — что внутри. У мечты есть два вида: неправильная, и та, что сбывается. Чтобы понять, какая из них ваша, нужно постараться приобрести свободу, двигаться к ней. Не полагаясь и не опираясь ни на что, кроме себя, своих желаний и, разве что, своей трости. И, вполне возможно, ты приобретешь гораздо больше", — комментирует новый клип музыкант.

Видео: MONATIK - Каждый раз (youtube.com/MONATIK)

К слову, сам Дмитрий продемонстрировал в ролике оригинальную хореографию с тростью (культовым символом Кубы), не обошлось и без зажигательных кубинских танцев.

Кадры из клипа (youtube.com/MONATIK)

Кадры из клипа (youtube.com/MONATIK)

Всего за несколько часов клип набрал более 10 тысяч просмотров и множество восторженных комментариев.

Оочень крутая работа,прямо, буду ждать ещё)))

Безумно понравилась игра со светом, все эти блики, тени, лучи , прям передают жару на Кубе и конечно же горячие кубинские красотки и сексуальные танцы )) Почему-то себе как-то так и представлял клип )) Жду клип на песню «Сильно»

Как всегда круто, бомбезно, а идея и видеоряд в клипе очень чётко передаёт атмосферу и ритмы этой крутой песни. Всё, что делает Монатик это неповторимо и с его почерком. Люблю его музыку бесконечно, только она поднимает настроение всегда без исключения. Дима, спасибо за творчество. Хожу на все концерты в своём городе

Момент, где они все поют и танцуют в баре - прям самый мурашечный за весь клип

Мне аранжировка понравилась очень и сам клип в целом,но песенка сама начала заходить после середины клипа уже))) Вроде цепляет,буду ещё слушать)) Монатик один из немногих современных исполнителей,чью музыку не хочется выключать к херам после первых 15 секунд текста)))) Ну и клипы на уровне

Наконец-то!!! Как же я ждала клип на эту песню

Скриншот комментариев (youtube.com/MONATIK)

Как сообщалось ранее, жена MONATIK Ирина Демичева в последнее время стала чаще радовать поклонников семейными фото в сети, а также показывать кадры с отдыха на море в Турции.

Также мы писали о том, что недавно MONATIK показал редкое фото с двумя сыновьями. Певец держит мальчиков за руки и позирует на фоне турецкого отеля, утопающего в зелени.