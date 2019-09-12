Кубинські ритми: MONATIK представив яскравий кліп про свободу "Кожен раз"

Популярний український артист MONATIK, який нещодавно розповів, коли нарешті покаже обличчя своїх синів, презентував довгоочікуваний новий кліп на пісню "Кожен раз". Ролик, який був опублікований на офіційному Youtube-каналі музиканта, був знятий на колоритній Кубі.

Відповідно і робота вийшла дуже яскравою і атмосферою, із запальними танцями, мальовничими краєвидами і гарячими красунями.

Режисером кліпу стала українська кліпмейкер Таню Муиньо, яка знімала і деякі інші відеоролики Монатіка.

Про що може бути відео з "острова свободи"? Звичайно, про свободу!

Кадр з кліпу (youtube.com/MONATIK)

"Ця відеоробота як раз про те, що ми намагаємося відшукати і придбати: про свободу. Свободу мислення, руху, свободу вибору. Неважливо, що зовні: руїни, тріщини, нетрі, розкіш і лиск. Важливо — що всередині. У мрії є два види: неправильна, і та, що збувається. Щоб зрозуміти, яка з них ваша, потрібно постаратися придбати свободу, рухатися до неї. Не покладаючись і не спираючись ні на що, крім себе, своїх бажань, хіба що, своєю тростини. І, цілком можливо, ти придбаєш набагато більше", — коментує новий кліп музикант.

Відео: MONATIK - Кожен раз (youtube.com/MONATIK)

До речі, сам Дмитро продемонстрував у ролику оригінальну хореографію з тростиною (культовим символом Куби), не обійшлося і без запальних кубинських танців.

Кадри з кліпу (youtube.com/MONATIK)

Кадри з кліпу (youtube.com/MONATIK)

Усього за кілька годин кліп набрав більше 10 тисяч переглядів і безліч захоплених коментарів.

Дууже крута робота,прямо, буду чекати)))

Шалено сподобалася гра зі світлом, всі ці відблиски, тіні, промені , прям передають спеку на Кубі і звичайно ж гарячі кубинські красуні і сексуальні танці )) Чомусь собі як-то так і представляв кліп )) Чекаю кліп на пісню «Сильно»

Як завжди круто, бомбезно, а ідея і відеоряд у кліпі дуже чітко передає атмосферу і ритми цієї крутий пісні Все, що робить Монатік це неповторно і з його почерком. Люблю його музику нескінченно, тільки вона піднімає настрій завжди без винятку. Діма, дякую за творчість. Ходжу на всі концерти у своєму місті

Момент, де вони всі співають і танцюють в барі - прям самий мурашечный за весь кліп

Мені аранжування дуже сподобалася і сам кліп в цілому,але пісенька сама почала заходити після середини кліпу вже))) Начебто чіпляє,буду ще слухати)) Монатік один з небагатьох сучасних виконавців,чию музику не хочеться вимикати до херам після перших 15 секунд тексту)))) Ну і кліпи на рівні

Нарешті!!! Як же я чекала кліп на цю пісню

Скріншот коментарів (youtube.com/MONATIK)

Як повідомлялося раніше, дружина MONATIK Ірина Демічева останнім часом стала частіше радувати шанувальників сімейними фото в мережі, а також показувати кадри з відпочинку на морі в Туреччині.

Також ми писали про те, що нещодавно MONATIK показав рідкісне фото з двома синами. Співак тримає хлопчиків за руки і позує на тлі турецького готелю, потопаючого в зелені.