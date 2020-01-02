"Хто ще синій?" Маша Єфросиніна повеселила мережу фото з Відня

Ведуча разом з родиною відлетіла на святкові канікули до Австрії
Маша Єфросиніна з задоволенням ділиться в мережі моментами свого життя - як сімейними, так і робочими, а також корисною інформацією - наприклад, днями ведуча опублікувала відеоурок по догляду за шкірою обличчя. Сама 40-річна зірка виглядає просто чудово і явно молодше свого віку! На новорічні канікули вона разом з чоловіком і дітьми відправилася в столицю Австрії Відень.
Яскравими кадрами з сімейного відпочинку Маша поділилася на своїй сторінці в Instagram, а заодно продемонструвала відмінне почуття гумору і зарядила позитивом. Так, теледіва опублікувала знімок з готелю, на якому сидить за столиком кафе в облягаючому синьому платті і мило посміхається на камеру.
"Так, і хто ще сьогодні синій?" - з гумором підписала кадр зірка.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Пізніше вона виклала ще одне фото, показавши свій аутфит для прогулянок по Відню. Маша позує в темних джинсах, білій водолазці з геометричним принтом й білому береті.
"Віденських тисячі кроків..." - прокоментувала знімок Єфросиніна.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
В коментарях фолловери жартівливо відповіли ,що 1 січня "синіми" були багато, а також зазначили, що Маші дуже личить цей колір.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна зачарувала сімейними буднями з рідними людьми.