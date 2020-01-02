"Хто ще синій?" Маша Єфросиніна повеселила мережу фото з Відня

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча разом з родиною відлетіла на святкові канікули до Австрії

Маша Єфросиніна з задоволенням ділиться в мережі моментами свого життя - як сімейними, так і робочими, а також корисною інформацією - наприклад, днями ведуча опублікувала відеоурок по догляду за шкірою обличчя. Сама 40-річна зірка виглядає просто чудово і явно молодше свого віку! На новорічні канікули вона разом з чоловіком і дітьми відправилася в столицю Австрії Відень.

Яскравими кадрами з сімейного відпочинку Маша поділилася на своїй сторінці в Instagram, а заодно продемонструвала відмінне почуття гумору і зарядила позитивом. Так, теледіва опублікувала знімок з готелю, на якому сидить за столиком кафе в облягаючому синьому платті і мило посміхається на камеру.

"Так, і хто ще сьогодні синій?" - з гумором підписала кадр зірка.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Пізніше вона виклала ще одне фото, показавши свій аутфит для прогулянок по Відню. Маша позує в темних джинсах, білій водолазці з геометричним принтом й білому береті.

"Віденських тисячі кроків..." - прокоментувала знімок Єфросиніна.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

В коментарях фолловери жартівливо відповіли ,що 1 січня "синіми" були багато, а також зазначили, що Маші дуже личить цей колір.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Люблю синій. Вам, Маша, дуже пасує

Дуже йде!

на брюнетках цей колір Агонь

Підлогу України сині

це ви на що натякаєте, Маша???

@mashaefrosinina Ой Машенька їх сьогодні дуже багато , але!, тільки Ви одна така красива

Колір настрою

Вся країна

тільки хотіла написати "синій іній, синій синій іній", як дівчина зверху мене випередила

Колір року по Пантону, скоро всі будемо сині

Всі сині

Маша, ви як завжди чудово виглядаєте!

Машенька, така худенька, клас! Як ви тримаэте форму під час свят, я просто дивуюсь

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна зачарувала сімейними буднями з рідними людьми.