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Ксения Мишина и Женя Кот о чувствах друг к другу: "На паркете можем позволить себе больше"

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.09.2019 - 14:33
Ксения Мишина и Женя Кот о чувствах друг к другу: "На паркете можем позволить себе больше"
Женя Кот и Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Кот и Мишина едва скрывают чувства на паркете

Третий эфир шоу Танцы со звездами 2019 подготовил поклонникам проекта еще больше интриг и пикантных деталей. Отметим, что едва ли не с первого эфира (25 августа) в сетях заговорили о возможных романтических отношениях одной из пар-фаворитов. Речь идет об актрисе Ксении Мишиной и хореографе Жене Коте.

Дело в том, что еще во время первого эфира, когда пара исполнила фокстрот, Женя Кот страстно поцеловал свою звездную партнуршу.

“Когда мы репетировали этот танец, наши поцелуи были не настоящими! А на паркете Женя поцеловал меня по-настоящему. Оторваться от него было очень сложно”, - призналась Мишина.

“Меня очень захватила страсть, когда рядом с тобой такая красивая, сексуальная женщина. Тебе тяжело удержаться”, - говорит Кот.

После первого эфира и его участники, и члены жюри уверены - между Ксенией и Женей зародились отношения.

При этом во время третьего эфира Танцев со звездами (8 сентября) пара решилась ответить на каверзные вопросы.

“Друзья, сейчас очень много разговоров по поводу наших с Женей отношений, но…” - начинает Мишина.

“Но я так скажу: на паркете мы можем позволить себе больше, нежели позволяем в реальной жизни сейчас”, - подытожил Женя Кот.

На третьем эфире Кот и Мишина представили страстное танго, которое члены жюри оценили в 27 баллов (из 30-ти возможных).

Ксения Мишина и Женя Кот – Танго – Танцы со звездами 2019

“Порой я верю этой игре. И думаю, может между вами и правда что-то возникло. Вы такая актриса, Ксения. И вы вдвоем меня перенесли куда-то в другие миры. У вас так хорошо получается вместе”, - прокомментировал танец Франциско Гомес.

“Я вижу вашу драму, когда чувства и мораль идут рядом”, - также интригующе прокомментировала выступление пары Екатерина Кухар.

Отметим, что у хореографа Жени Кота есть супруга - Наталья Татаринцева. Кроме того, Ксения Мишина сама воспитывает сына Платона.

Ксения Мишина и Женя Кот о чувствах друг к другу: &quot;На паркете можем позволить себе больше&quot;

Результат голосования членов жюри, третий эфир Танцы со звездами 2019

Кстати, Влад Яма уже высказался по поводу результатов третьего эфира. По словам члена жюри проекта, были пары, которые танцевали хуже Сереги.

Также до этого Анна Ризатдинова призналась в чувствах к партнеру по Танцы со звездами 2019.

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Новости Украины Танцы со звездамиЖеня Кот
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