Ксения Мишина съехалась с Эллертом: как отреагировал сын Холостячки

Участница шоу "Холостячка", выбравшая в финале Александра Эллерта как самого достойного из участников для развития отношений в дальнейшем, недавно начала жить с избранником. Они съехались и стали жить спустя не очень долгое время после окончания реалити.

Как отреагировал сын актрисы 8-летний Платон, Ксения Мишина рассказала в интервью "ЛЮКС ФМ".

Артистка признается, что Эллерт быстро нашел общий язык с ее сыном. Они находятся в прекрасных отношениях. Поэтому Платон радостно отреагировал на новость.

Ксения Мишина с сыном Платоном (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Я помню, что мы пришли с Сашей спустя несколько дней после окончания проекта, когда мы сформировали идею жить вместе, мы пошли разговаривать с Платоном. Мы рассказали ему эту новость, чему он очень обрадовался и сказал: "Вау, классно, Саня будет с нами вместе жить! Я вообще очень только "за", - рассказывает знаменитость.

Ксения призналась, что не боялась знакомить Эллерта с сыном. Впрочем, добавила, что, безусловно, были сомнения.

Ксения Мишина с сыном Платоном (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Оно как чаши весов: сомнение и твой путь. И они всегда когда-то, кто-то - да перевешивают. Просто нужно это понимать и принимать, это жизнь, она такова и это течение жизни. Если всего бояться, то, понимаешь, "в лес не ходить" называется... Поэтому я к этому очень здраво отнеслась и поняла: чего тянуть", - поделилась актриса.

Кроме того, Мишина поделилась, что мечтает родить Эллерту дочь, который, со своей стороны, хотел бы близняшек.

Ксения Мишина с сыном Платоном (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Напомним, что ранее Александр Эллерт ответил на пикантные вопросы об отношениях с Ксенией Мишиной и раскрыл некоторые интимные детали.